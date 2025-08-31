Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुरादाबाद

शादी करो वरना…धमकी से बौखलाए ब्‍वॉयफ्रेंड ने उठाया खौफनाक कदम, नर्स को दी दर्दनाक मौत

मुरादाबाद में बॉयफ्रेंड ने 22 साल की नर्स की गला दबाकर हत्या कर दी। शादी के दबाव में प्रेमी ने वारदात को अंजाम दिया। जानें इस सनसनीखेज वारदात का पूरा सच।

मुरादाबाद

Aman Pandey

Aug 31, 2025

UP news, hindi news

मुरादाबाद में एक 22 वर्षीय नर्स समरीन की हत्या कर दी गई। बॉयफ्रेंड ने शादी का दबाव बनाने पर गला दबाकर बेरहमी से मार डाला। इसके बाद शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद इस खौफनाक वारदात का खुलासा हुआ।

सात दिनों से लापता थी नर्स

समरीन बिलारी थाना क्षेत्र के सहसपुर साहूकारा की रहने वाली थी। रामपुर में एक क्लिनिक में नर्स के तौर पर काम करती थी। 24 अगस्त को वह घर से क्लिनिक के लिए निकली। इसके बाद लापता हो गई। परिजनों ने हर संभव जगह तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चला। थक-हारकर परिजनों ने 25 अगस्त को बिलारी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।

ये भी पढ़ें

एक साथ उठीं तीन अर्थियां, महिलाओं की चीत्कार और बच्चों की सिसकियों से सभी की आंखें भर आईं, नहीं जले चूल्हे
आगरा
agra-city-general,Agra Latest News,Agra News in Hindi,Agra Samachar,Vaishno Devi landslide,family death,Tragic Landslide,Agra family tragedy,landslide accident,Indian Pilgrimage deaths,Uttar Pradesh news

पुलिस की जांच में समरीन के मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) से पता चला कि वह अक्सर गौसे आलम से बात करती थी। संदेह होने पर पुलिस ने गौसे आलम को शनिवार को हिरासत में लिया। शुरू में उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सख्ती से वह टूट गया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

शादी के दबाव में की हत्या

आरोपी गौसे आलम ने पुलिस को बताया कि समरीन उस पर शादी करने का दबाव बना रही थी, जबकि वह शादी नहीं करना चाहता था। इस बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था। 24 अगस्त को उसने समरीन को मिलने के बहाने से बुलाया। बातचीत के दौरान उनका विवाद बढ़ गया। इस पर समरीन की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को कुंदरकी थाना क्षेत्र के एक गन्ने के खेत में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर शनिवार रात को शव बरामद कर लिया।

परिजनों का पुलिस पर लापरवाही का आरोप

समरीन अपने चार भाई-बहनों में सबसे छोटी थी। उसकी बहन फरहा ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। फरहा का कहना है कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और केवल लोकेशन ट्रेस करने की बात कहती रही। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि पुलिस ने उन्हें शनिवार को अचानक समरीन की मौत की सूचना दी।

आरोपी ने जुर्म कबूला

पुलिस ने बताया कि आरोपी गौसे आलम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस आरोपी से आगे की पूछताछ कर रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

31 Aug 2025 11:23 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / शादी करो वरना…धमकी से बौखलाए ब्‍वॉयफ्रेंड ने उठाया खौफनाक कदम, नर्स को दी दर्दनाक मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.