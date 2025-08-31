मुरादाबाद में एक 22 वर्षीय नर्स समरीन की हत्या कर दी गई। बॉयफ्रेंड ने शादी का दबाव बनाने पर गला दबाकर बेरहमी से मार डाला। इसके बाद शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद इस खौफनाक वारदात का खुलासा हुआ।
समरीन बिलारी थाना क्षेत्र के सहसपुर साहूकारा की रहने वाली थी। रामपुर में एक क्लिनिक में नर्स के तौर पर काम करती थी। 24 अगस्त को वह घर से क्लिनिक के लिए निकली। इसके बाद लापता हो गई। परिजनों ने हर संभव जगह तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चला। थक-हारकर परिजनों ने 25 अगस्त को बिलारी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस की जांच में समरीन के मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) से पता चला कि वह अक्सर गौसे आलम से बात करती थी। संदेह होने पर पुलिस ने गौसे आलम को शनिवार को हिरासत में लिया। शुरू में उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सख्ती से वह टूट गया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
आरोपी गौसे आलम ने पुलिस को बताया कि समरीन उस पर शादी करने का दबाव बना रही थी, जबकि वह शादी नहीं करना चाहता था। इस बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था। 24 अगस्त को उसने समरीन को मिलने के बहाने से बुलाया। बातचीत के दौरान उनका विवाद बढ़ गया। इस पर समरीन की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को कुंदरकी थाना क्षेत्र के एक गन्ने के खेत में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर शनिवार रात को शव बरामद कर लिया।
समरीन अपने चार भाई-बहनों में सबसे छोटी थी। उसकी बहन फरहा ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। फरहा का कहना है कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और केवल लोकेशन ट्रेस करने की बात कहती रही। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि पुलिस ने उन्हें शनिवार को अचानक समरीन की मौत की सूचना दी।
पुलिस ने बताया कि आरोपी गौसे आलम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस आरोपी से आगे की पूछताछ कर रही है।