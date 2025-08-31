आरोपी गौसे आलम ने पुलिस को बताया कि समरीन उस पर शादी करने का दबाव बना रही थी, जबकि वह शादी नहीं करना चाहता था। इस बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था। 24 अगस्त को उसने समरीन को मिलने के बहाने से बुलाया। बातचीत के दौरान उनका विवाद बढ़ गया। इस पर समरीन की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को कुंदरकी थाना क्षेत्र के एक गन्ने के खेत में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर शनिवार रात को शव बरामद कर लिया।