यूपी में एक बार फिर सक्रिय हुआ मानसून! 18, 19, 20, 21 और 22 सितंबर को होगी मूसलधार बारिश

Monsoon is active again in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर सक्रिय रूप ले लिया है। मौसम विभाग (IMD) ने पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी के कई जिलों में 18 से 22 सितंबर तक भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। लंबे समय से उमस भरी गर्मी झेल रहे लोगों के लिए यह राहत की खबर है कि आने वाले पांच दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश होगी।
यूपी के 22 जिलों में मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है। मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, बलिया, मऊ, गोरखपुर, संत कबीर नगर, अयोध्या और अंबेडकर नगर में कई जगहों पर मूसलधार बारिश और बिजली गिरने का खतरा है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने और बिजली गिरने से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
सीतापुर, बाराबंकी, आजमगढ़, चंदौली, सोनभद्र, मीरजापुर और गाजीपुर में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इन जिलों में भी बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा। वहीं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर और हरदोई में छिटपुट बारिश की संभावना जताई गई है।
लखनऊ समेत उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, फतेहपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशांबी, प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर और संत रविदास नगर में भी अगले पांच दिनों में एक-दो स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इन जिलों में भी बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा। हालांकि, कुछ जिलों में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 18 और 19 सितंबर को पूर्वांचल के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं, 20, 21 और 22 सितंबर तक पश्चिमी यूपी के जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होगी। इस दौरान पूर्वी यूपी में झमाझम बारिश जारी रहने की संभावना है।
भारी बारिश की वजह से प्रदेश में अधिकतम तापमान में 4-5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है। इससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि, न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बारिश के दौरान बिजली गिरने से बचाव के लिए सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है।