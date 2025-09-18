यूपी में एक बार फिर सक्रिय हुआ मानसून! 18, 19, 20, 21 और 22 सितंबर को होगी मूसलधार बारिश

Monsoon is active again in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर सक्रिय रूप ले लिया है। मौसम विभाग (IMD) ने पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी के कई जिलों में 18 से 22 सितंबर तक भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। लंबे समय से उमस भरी गर्मी झेल रहे लोगों के लिए यह राहत की खबर है कि आने वाले पांच दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश होगी।