Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

Moradabad: इंस्टाग्राम पर कमेंटबाजी को लेकर बवाल, बजरंग दल नेता की गोली मारकर हत्या, थाने के बाहर हंगामा

Moradabad Murder: यूपी के मुरादाबाद में इंस्टाग्राम पर हुए विवाद ने जानलेवा रूप ले लिया। बजरंग दल के खंड संयोजक और दसवीं के छात्र शोभित ठाकुर की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई।

2 min read

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Sep 30, 2025

moradabad bajrang dal activist shobhit thakur shot dead instagram dispute

Moradabad: इंस्टाग्राम पर कमेंटबाजी को लेकर बवाल | Image Source - 'X'

Bajrang dal activist murder in Moradabad: मुरादाबाद के सूरज नगर मोहल्ले में इंस्टाग्राम पर एक टिप्पणी को लेकर बढ़े विवाद ने दुखद रूप ले लिया। बजरंग दल के खंड संयोजक और दसवीं कक्षा के छात्र शोभित ठाकुर उर्फ भूरा की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

जानें क्या है पूरा मामला

एक न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार, करीब चार महीने पहले मोहल्ले के ही अविनाश के साथ शोभित का लड़की को लेकर इंस्टाग्राम पर विवाद हुआ था। उस समय आसपास के लोग विवाद को शांत करवा चुके थे, लेकिन अविनाश ने इसे दिल में रंजिश बना लिया। सोमवार को यह रंजिश हिंसक रूप ले गई।

सरेआम कनपटी पर तान दिया तमंचा

करीब तीन बजे मोहल्ले का ही गौतम कश्यप शोभित के पास आया और दोनों बाइक पर घूमने निकले। रास्ते में रोहित और आदित्य उनसे मिल गए। चारों बाल्देव पुरी बसंतपुरी स्थित एक चाय की दुकान पहुंचे। इसी बीच अक्कू शर्मा, रोहित, अविनाश जोशी और जतिन उर्फ लाल वहां पहुंचे। बाइक की चाबी को लेकर तकरार हुई और विवाद बढ़ता गया। विरोध करने पर अक्कू ने शोभित की कनपटी पर तमंचा ताना और गोली चला दी। शोभित मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़े और उनकी मौत हो गई।

हंगामा के बाद थाने का घेराव

घटना की जानकारी मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता थाने पहुंचे और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता उग्र हो गए और थाने का घेराव कर दिया। करीब दो घंटे थाने का माहौल तनावपूर्ण रहा।

आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि पिता की शिकायत पर मोहल्ले के चार युवकों अक्कू शर्मा, रोहित, अविनाश जोशी और जतिन उर्फ लाल के खिलाफ हत्या की धारा में केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी फिलहाल फरार हैं और उनकी तलाश के लिए दो टीमें दबिश दे रही हैं।

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों की जांच कर रही है। एसपी ने आश्वासन दिया है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर कानून के तहत सजा दिलाई जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 06:35 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / Moradabad: इंस्टाग्राम पर कमेंटबाजी को लेकर बवाल, बजरंग दल नेता की गोली मारकर हत्या, थाने के बाहर हंगामा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बरेली उपद्रव के बाद मुरादाबाद पुलिस अलर्ट, इंसास, पिस्टल और हैंड ग्रेनेड चलाने की आधुनिक ट्रेनिंग, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत

moradabad police insas pistol hand grenade training alert preparation
मुरादाबाद

पाकिस्तान के खिलाफ रिंकू सिंह के विनिंग शॉट पर मंगेतर का रिएक्शन, सांसद प्रिया सरोज ने फोटो शेयर कर लिखी ये बात

Rinku singh winning shot in asia cup
मुरादाबाद

भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को चटाई धूल, सीएम योगी, सपा मुखिया और यूपी पुलिस ने अपने स्टाइल में दी बधाई

india wins asia cup 2025 defeats pakistan final celebration
मुरादाबाद

UP Rains: अगले 100 घंटे में तांडव मचाएगी बारिश, इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

up rains forecast dussehra rainfall relief from heat humidity october
मुरादाबाद

सांसद चंद्रशेखर बोले, ‘बरेली में लोगों के साथ अन्याय हुआ, जरूरत पड़ी तो आजाद समाज पार्टी करेगी आंदोलन’

मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.