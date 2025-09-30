Moradabad: इंस्टाग्राम पर कमेंटबाजी को लेकर बवाल, बजरंग दल नेता की गोली मारकर हत्या, थाने के बाहर हंगामा

करीब तीन बजे मोहल्ले का ही गौतम कश्यप शोभित के पास आया और दोनों बाइक पर घूमने निकले। रास्ते में रोहित और आदित्य उनसे मिल गए। चारों बाल्देव पुरी बसंतपुरी स्थित एक चाय की दुकान पहुंचे। इसी बीच अक्कू शर्मा, रोहित, अविनाश जोशी और जतिन उर्फ लाल वहां पहुंचे। बाइक की चाबी को लेकर तकरार हुई और विवाद बढ़ता गया। विरोध करने पर अक्कू ने शोभित की कनपटी पर तमंचा ताना और गोली चला दी। शोभित मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़े और उनकी मौत हो गई।