Moradabad: इंस्टाग्राम पर कमेंटबाजी को लेकर बवाल, बजरंग दल नेता की गोली मारकर हत्या, थाने के बाहर हंगामा

Moradabad: इंस्टाग्राम पर कमेंटबाजी को लेकर बवाल | Image Source - 'X'
Bajrang dal activist murder in Moradabad: मुरादाबाद के सूरज नगर मोहल्ले में इंस्टाग्राम पर एक टिप्पणी को लेकर बढ़े विवाद ने दुखद रूप ले लिया। बजरंग दल के खंड संयोजक और दसवीं कक्षा के छात्र शोभित ठाकुर उर्फ भूरा की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
एक न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार, करीब चार महीने पहले मोहल्ले के ही अविनाश के साथ शोभित का लड़की को लेकर इंस्टाग्राम पर विवाद हुआ था। उस समय आसपास के लोग विवाद को शांत करवा चुके थे, लेकिन अविनाश ने इसे दिल में रंजिश बना लिया। सोमवार को यह रंजिश हिंसक रूप ले गई।
करीब तीन बजे मोहल्ले का ही गौतम कश्यप शोभित के पास आया और दोनों बाइक पर घूमने निकले। रास्ते में रोहित और आदित्य उनसे मिल गए। चारों बाल्देव पुरी बसंतपुरी स्थित एक चाय की दुकान पहुंचे। इसी बीच अक्कू शर्मा, रोहित, अविनाश जोशी और जतिन उर्फ लाल वहां पहुंचे। बाइक की चाबी को लेकर तकरार हुई और विवाद बढ़ता गया। विरोध करने पर अक्कू ने शोभित की कनपटी पर तमंचा ताना और गोली चला दी। शोभित मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़े और उनकी मौत हो गई।
घटना की जानकारी मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता थाने पहुंचे और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता उग्र हो गए और थाने का घेराव कर दिया। करीब दो घंटे थाने का माहौल तनावपूर्ण रहा।
एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि पिता की शिकायत पर मोहल्ले के चार युवकों अक्कू शर्मा, रोहित, अविनाश जोशी और जतिन उर्फ लाल के खिलाफ हत्या की धारा में केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी फिलहाल फरार हैं और उनकी तलाश के लिए दो टीमें दबिश दे रही हैं।
पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों की जांच कर रही है। एसपी ने आश्वासन दिया है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर कानून के तहत सजा दिलाई जाएगी।
