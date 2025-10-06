चलती बाइक बनी आग का गोला, युवक ने मौत को चकमा देकर बचाई जान; राहगीरों में मचा हड़कंप

चलती बाइक बनी आग का गोला | AI Generated Image
Bike catches fire on moradabad road: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के दिल्ली रोड पर रविवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब गागन नदी पुल के पास एक बाइक अचानक आग की लपटों में घिर गई। बाइक पर सवार युवक ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और बाइक को सड़क किनारे रोकने की कोशिश की। जब लपटें बढ़ीं तो उसने बाइक वहीं गिरा दी और सुरक्षित स्थान की ओर भाग गया।
अचानक लगी आग से सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। लोग दूर से ही जलती बाइक को देखने लगे। इस बीच दिल्ली रोड पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और लगभग आधे घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही।
सूचना मिलते ही मझोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों की मदद से आग बुझाने की कोशिश की। लेकिन तब तक बाइक पूरी तरह जल चुकी थी। पुलिस ने जली हुई बाइक को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
प्रभारी निरीक्षक मझोला रविंद्र कुमार ने बताया कि जलने वाली बाइक विवेक कुमार शर्मा, निवासी नया मुरादाबाद सेक्टर-10 की है। प्राथमिक जांच में बाइक पुरानी पाई गई है और आग लगने की वजह शार्ट सर्किट मानी जा रही है।
इस घटना के चलते दिल्ली रोड पर वाहन चालकों और आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रोड पर लगी आग और लंबे जाम ने यातायात को पूरी तरह बाधित कर दिया था।
