मुरादाबाद

चलती बाइक बनी आग का गोला, युवक ने मौत को चकमा देकर बचाई जान; राहगीरों में मचा हड़कंप

Moradabad News: मुरादाबाद के दिल्ली रोड पर गागन नदी पुल के पास एक बाइक में अचानक आग लग गई। बाइक सवार युवक ने समय रहते अपनी जान बचाई। आग लगने से सड़क पर अफरा-तफरी मच गई।

less than 1 minute read

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Oct 06, 2025

moradabad bike catches fire on delhi road gagan nadi pul traffic jam

चलती बाइक बनी आग का गोला | AI Generated Image

Bike catches fire on moradabad road: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के दिल्ली रोड पर रविवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब गागन नदी पुल के पास एक बाइक अचानक आग की लपटों में घिर गई। बाइक पर सवार युवक ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और बाइक को सड़क किनारे रोकने की कोशिश की। जब लपटें बढ़ीं तो उसने बाइक वहीं गिरा दी और सुरक्षित स्थान की ओर भाग गया।

सड़क पर मची भगदड़

अचानक लगी आग से सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। लोग दूर से ही जलती बाइक को देखने लगे। इस बीच दिल्ली रोड पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और लगभग आधे घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही।

पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर बुझाई आग

सूचना मिलते ही मझोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों की मदद से आग बुझाने की कोशिश की। लेकिन तब तक बाइक पूरी तरह जल चुकी थी। पुलिस ने जली हुई बाइक को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

प्रभारी निरीक्षक मझोला रविंद्र कुमार ने बताया कि जलने वाली बाइक विवेक कुमार शर्मा, निवासी नया मुरादाबाद सेक्टर-10 की है। प्राथमिक जांच में बाइक पुरानी पाई गई है और आग लगने की वजह शार्ट सर्किट मानी जा रही है।

चालकों को हुई परेशानी

इस घटना के चलते दिल्ली रोड पर वाहन चालकों और आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रोड पर लगी आग और लंबे जाम ने यातायात को पूरी तरह बाधित कर दिया था।

Published on:

06 Oct 2025 11:24 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / चलती बाइक बनी आग का गोला, युवक ने मौत को चकमा देकर बचाई जान; राहगीरों में मचा हड़कंप

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

वकालत की आड़ में नशे का कारोबार! जेल में चरस लेकर पहुंचे वकील साहब, एंड वक्त पर खुल गई पोल, केस दर्ज

moradabad lawyer caught with charas inside jail
मुरादाबाद

पूर्व सपा सांसद बोले – ‘आई लव मोहम्मद’ कहना कोई गुनाह नहीं, हर मुसलमान का हक

मुरादाबाद

मंगेतर की ‘लक्ज़री’ ख्वाहिशों ने तोड़ी सगाई! कार और दस लाख रुपए की डिमांड पर परिवार के खिलाफ केस दर्ज

moradabad dowry dispute relationship broken ten lakh car demand fir
मुरादाबाद

मुरादाबाद में जिगर मंच पर डांडिया नाइट का धमाका, हरियाणवी गायिका रेणुका पंवार संग थिरकने को युवाओं में जबरदस्त उत्साह

moradabad dandiya night renuka panwar live performance october 5
मुरादाबाद

अगले 5 दिन धुआंधार बारिश, 5 , 6, 7 और 8 अक्टूबर को इन जिलों में टूटकर बरसेंगे बादल

Heavy rain for the next 5 days clouds will rain heavily in these districts on October 5, 6, 7 and 8
मुरादाबाद
