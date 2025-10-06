चलती बाइक बनी आग का गोला, युवक ने मौत को चकमा देकर बचाई जान; राहगीरों में मचा हड़कंप

Bike catches fire on moradabad road: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के दिल्ली रोड पर रविवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब गागन नदी पुल के पास एक बाइक अचानक आग की लपटों में घिर गई। बाइक पर सवार युवक ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और बाइक को सड़क किनारे रोकने की कोशिश की। जब लपटें बढ़ीं तो उसने बाइक वहीं गिरा दी और सुरक्षित स्थान की ओर भाग गया।