मुरादाबाद

5 हजार में बिक रहे थे खतरनाक तमंचे, हथियारों के सौदे का सच जानकर पुलिस भी रह गई दंग, कई जिलों में होती थी सप्लाई

Moradabad illegal firearms factory: मुरादाबाद पुलिस ने किराए के मकान से चल रही अवैध शस्त्र फैक्टरी का भंडाफोड़ किया है। मौके से आठ तमंचे और हथियार बनाने का सामान बरामद किया गया है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर सप्लाई नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है।

less than 1 minute read

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Oct 03, 2025

moradabad illegal firearms factory busted two arrested pistols recovered

5 हजार में बिक रहे थे खतरनाक तमंचे | AI Generated Image

Moradabad illegal firearms factory: यूपी की मुरादाबाद पुलिस ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्टरी का भंडाफोड़ किया है। यह फैक्टरी किराए के मकान में चलाई जा रही थी। पुलिस ने मौके से 8 तमंचे और भारी मात्रा में हथियार बनाने का सामान बरामद किया गया है।

दो आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी

थाना पाकबड़ा पुलिस ने छापेमारी के दौरान दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सरकार हुसैन निवासी भोला नगला, थाना टांडा, जिला रामपुर और जहरुल निवासी ईदगाह के पीछे, पाकबड़ा के रूप में हुई है। फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है ताकि सप्लाई नेटवर्क का खुलासा किया जा सके।

संभल, रामपुर और बरेली तक होती थी सप्लाई

आरोपियों ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वे संभल, रामपुर और बरेली से मिले ऑर्डरों के आधार पर अवैध हथियार तैयार करते थे। एक तमंचा पांच से दस हजार रुपये तक में बेचा जाता था। इस खुलासे से पुलिस को अंदेशा है कि क्षेत्र में अवैध हथियारों की बड़ी सप्लाई चेन सक्रिय है।

एसपी सिटी ने दी जानकारी

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस टीम ने आठ तैयार तमंचों के अलावा बड़ी मात्रा में उपकरण और कच्चा माल भी जब्त किया है। ये सभी हथियार स्थानीय अपराधियों को सप्लाई किए जाने की योजना थी।

नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की तलाश

पुलिस फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है ताकि उनके संपर्क में शामिल अन्य लोगों का पता लगाया जा सके। साथ ही पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में भी अवैध शस्त्र बनाने और सप्लाई करने वालों पर कड़ी नजर रखना शुरू कर दिया है।

Updated on:

03 Oct 2025 08:09 pm

Published on:

03 Oct 2025 08:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / 5 हजार में बिक रहे थे खतरनाक तमंचे, हथियारों के सौदे का सच जानकर पुलिस भी रह गई दंग, कई जिलों में होती थी सप्लाई

