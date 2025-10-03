5 हजार में बिक रहे थे खतरनाक तमंचे, हथियारों के सौदे का सच जानकर पुलिस भी रह गई दंग, कई जिलों में होती थी सप्लाई

Moradabad illegal firearms factory: मुरादाबाद पुलिस ने किराए के मकान से चल रही अवैध शस्त्र फैक्टरी का भंडाफोड़ किया है। मौके से आठ तमंचे और हथियार बनाने का सामान बरामद किया गया है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर सप्लाई नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। less than 1 minute read