मुरादाबाद

‘तेरे बिना नहीं जी सकता’ – आशिकी में टूटा तो प्रेमी ने उठाया खौफनाक कदम; बाग में मिला खून से लथपथ..

Moradabad News: मुरादाबाद जिले में प्रेमिका को व्हाट्सएप पर संदेश भेजने के बाद सैलून संचालक ने आत्महत्या कर ली। परिवार और दोस्त भी समझा नहीं पाए, जबकि युवती लगातार मैसेज भेजती रही।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Sep 25, 2025

moradabad lover suicide whatsapp message
आशिकी में टूटा तो प्रेमी ने उठाया खौफनाक कदम | पत्रिका फाइल फोटो।

Lover Suicide in Moradabad: यूपी के मुरादाबाद में सैलून संचालक मोहम्मद अजीम ने अपनी प्रेमिका को व्हाट्सएप पर लिखा, "तेरे बिना नहीं जी सकता", और इसके तुरंत बाद खुद को गोली मार ली। प्रेमिका घटना की जानकारी के बिना लगातार मेसेज भेजती रही।

व्हाट्सएप चैट में उजागर हुई दर्दनाक सच्चाई

पुलिस ने मौके पर युवक का मोबाइल फोन देखा। चैट में युवक ने अपनी जान देने की बात लिखी और युवती उसे समझाने की कोशिश करती रही। रात करीब दो बजे तक युवती ने "आई लव यू" के मैसेज भेजे।

परिवार विवाद ने बढ़ाया तनाव

जानकारी के अनुसार, मोहम्मद अजीम और युवती का प्रेम-प्रसंग चल रहा था। युवती के परिवार शादी के लिए तैयार नहीं थे। कुछ दिन पहले ही युवक और युवती के परिवार के बीच विवाद भी हो चुका था।

दोस्त ने की समझाने की कोशिश

मंगलवार रात आठ बजे अजीम ने अपने दोस्त सियाद अली को फोन कर रोते हुए कहा कि वह बहुत परेशान है और मर जाएगा। दोस्त ने उसे समझाने की कोशिश की और घटना की जानकारी अजीम के परिवार को भी दी।

अजीम के पिता यामीन और भाई यासीन व अमान ने उसकी तलाश शुरू की। बुधवार सुबह बाग में युवक का शव खून से लथपथ मिला। घटनास्थल से तमंचा और मोबाइल फोन भी बरामद हुआ।

पुलिस ने की आत्महत्या की पुष्टि

एसपी कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि यह घटना प्रेम-प्रसंग में हुई आत्महत्या का मामला है। मृतक और युवती के बीच भावनात्मक टकराव ने इस दर्दनाक कदम को जन्म दिया।

Published on:

25 Sept 2025 07:45 am

Moradabad

