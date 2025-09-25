‘तेरे बिना नहीं जी सकता’ – आशिकी में टूटा तो प्रेमी ने उठाया खौफनाक कदम; बाग में मिला खून से लथपथ..

Lover Suicide in Moradabad: यूपी के मुरादाबाद में सैलून संचालक मोहम्मद अजीम ने अपनी प्रेमिका को व्हाट्सएप पर लिखा, "तेरे बिना नहीं जी सकता", और इसके तुरंत बाद खुद को गोली मार ली। प्रेमिका घटना की जानकारी के बिना लगातार मेसेज भेजती रही।