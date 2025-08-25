सस्ती पकौड़ी पड़ी भारी! बच्चों से बुजुर्ग तक लगे अस्पताल की लाइन में, 100 से ज्यादा लोग हुए मरीज

Phooldol mela food poisoning in Moradabad: यूपी के मुरादाबाद जिले के कुंदरकी क्षेत्र के ग्राम शेखूपुर खास में आयोजित फूलडोल मेले का आनंद अचानक तब डरावना हो गया, जब चाट-पकौड़ी, समोसा, टिक्की और जलेबी खाने के बाद 100 से अधिक लोग बीमार पड़ गए। देर रात ग्रामीणों को उल्टी-दस्त और पेट दर्द की शिकायतें हुईं, जिसके बाद लोग इलाज के लिए अस्पताल और निजी डॉक्टरों के पास पहुंचे।