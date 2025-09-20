Patrika LogoSwitch to English

मुरादाबाद

मुरादाबाद में पुलिस टीम पर हमला! गोकशी के आरोपी को पकड़ने गई टीम पर फायरिंग और पथराव

Moradabad News: यूपी के मुरादाबाद में पुलिस टीम पर गोकशी के आरोपी को पकड़ते समय हिंसक हमला हुआ। आरोपी ने पुलिस से हाथ छुड़ाकर छत से फायरिंग की और स्थानीय लोगों ने पथराव किया।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Sep 20, 2025

moradabad police attack firing cow slaughter accused
मुरादाबाद में पुलिस टीम पर हमला! Image Source - Social Media 'X'

Police attack firing cow slaughter accused in Moradabad: एक न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार, मुरादाबाद जिले के मूंढापांडे थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहाँ गोकशी के एक आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। इस हमले में पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं। आरोपियों ने न सिर्फ पुलिस पर पथराव किया, बल्कि तमंचे से फायरिंग भी की। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सहित पाँच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

महिलाओं ने किया पथराव

थाना मूंढापांडे के खानपुर लक्खी गाँव में शुक्रवार देर रात पुलिस गोकशी के आरोपी माजिद अली उर्फ अल्लामेहर को पकड़ने गई थी। जैसे ही पुलिस टीम उसके घर पहुँची, परिवार के सदस्यों और कुछ अन्य लोगों ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान महिलाओं ने पुलिसकर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया। इस अचानक हुए हमले में सिपाही संजीव कुमार के हाथ में पत्थर लगा और वे घायल हो गए। इसके अलावा कई अन्य पुलिसकर्मियों को भी गुम चोटें आई हैं।

छत से आरोपी ने की पुलिस पर फायरिंग

पथराव और हंगामे का फायदा उठाकर मुख्य आरोपी माजिद पुलिसकर्मियों से हाथ छुड़ाकर छत पर भाग गया। इसी बीच एक अन्य आरोपी ने घर की बिजली काट दी, जिससे पूरा इलाका अंधेरे में हो गया। अँधेरे का फायदा उठाते हुए माजिद ने छत से ही पुलिस टीम पर तमंचे से फायरिंग शुरू कर दी। हालाँकि, पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक (नगर) कुमार रण विजय सिंह और सीओ हाईवे राजेश कुमार सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुँच गई।

पांच आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी

पुलिस ने घटनास्थल पर पहुँचकर घेराबंदी की और मुख्य आरोपी माजिद उर्फ अल्लामेहर को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से तमंचा भी बरामद किया गया है। इसके साथ ही पुलिस पर पथराव करने वाली चार महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान जैनब, शबीना, आसमा और नूर अफ्सा के रूप में हुई है। एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने बताया कि सभी आरोपियों को शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस इस घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। माजिद पर पहले भी गोकशी के मामले दर्ज हैं।

