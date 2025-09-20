मुरादाबाद में पुलिस टीम पर हमला! गोकशी के आरोपी को पकड़ने गई टीम पर फायरिंग और पथराव

पुलिस ने घटनास्थल पर पहुँचकर घेराबंदी की और मुख्य आरोपी माजिद उर्फ अल्लामेहर को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से तमंचा भी बरामद किया गया है। इसके साथ ही पुलिस पर पथराव करने वाली चार महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान जैनब, शबीना, आसमा और नूर अफ्सा के रूप में हुई है। एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने बताया कि सभी आरोपियों को शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस इस घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। माजिद पर पहले भी गोकशी के मामले दर्ज हैं।