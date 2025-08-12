Moradabad News: ड्यूटी के दौरान हादसा! मछली पकड़ने वालों को भगाते समय नाले में बहा सिपाही, SDRF की तलाश जारी

Moradabad police constable drowns in drain: यूपी के मुरादाबाद के डिलारी क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। डिलारी थाने में तैनात सिपाही मोनू कुमार, मंगलवार तड़के मछली पकड़ रहे ग्रामीणों को भगाने के दौरान रामगंगा से निकलने वाले नाले में गिरकर बह गए। तेज बहाव में लापता हुए सिपाही की तलाश SDRF और पुलिस की संयुक्त टीम कर रही है।