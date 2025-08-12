Moradabad News: ड्यूटी के दौरान हादसा! मछली पकड़ने वालों को भगाते समय नाले में बहा सिपाही, SDRF की तलाश जारी

Moradabad police constable drowns in drain: यूपी के मुरादाबाद के डिलारी क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। डिलारी थाने में तैनात सिपाही मोनू कुमार, मंगलवार तड़के मछली पकड़ रहे ग्रामीणों को भगाने के दौरान रामगंगा से निकलने वाले नाले में गिरकर बह गए। तेज बहाव में लापता हुए सिपाही की तलाश SDRF और पुलिस की संयुक्त टीम कर रही है।
मंगलवार सुबह करीब तीन बजे, डिलारी क्षेत्र के गांव बडेरा के किनारे नाले में कुछ लोगों के मछली पकड़ने की सूचना सिपाही मोनू कुमार को मिली। 2018 में यूपी पुलिस में भर्ती हुए और मूल रूप से गाजियाबाद के लोनी निवासी मोनू अपने साथी पुलिसकर्मी के साथ मौके पर पहुंचे।
पुलिस ने ग्रामीणों को मछली पकड़ने से रोकना शुरू किया और मौके पर पड़े मछली पकड़ने वाले जाल को जब्त करने का प्रयास किया। इसी दौरान मोनू का पैर फिसल गया और वे सीधे नाले के तेज बहाव में गिर पड़े।
साथी सिपाही और ग्रामीणों ने मोनू को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव में वे कुछ ही पलों में आंखों से ओझल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही डिलारी थाना पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया।
एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि SDRF की टीम नाले में सर्च ऑपरेशन चला रही है और सिपाही को जल्द से जल्द खोजने के लिए सभी संसाधन लगाए गए हैं।