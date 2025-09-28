8 साल की मासूम से हैवानियत, मुरादाबाद पुलिस ने एनकाउंटर में दबोचा दरिंदगी करने वाला शैतान; पैर में मारी गोली

यह मामला शनिवार देर शाम का है, जब मझोला थाना क्षेत्र में गश्त कर रही महिला सुरक्षा टीम और पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली। सूचना के अनुसार, हाल ही में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाला वांछित अपराधी शारिक इलाके में छिपा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने बिना देर किए तुरंत घेराबंदी की और आरोपी की तलाश में जुट गई। पुलिस की मुस्तैदी और त्वरित कार्रवाई ने यह सुनिश्चित किया कि अपराधी ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगा।