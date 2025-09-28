Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

8 साल की मासूम से हैवानियत, मुरादाबाद पुलिस ने एनकाउंटर में दबोचा दरिंदगी करने वाला शैतान; पैर में मारी गोली

Moradabad Crime News: मुरादाबाद पुलिस ने 'मिशन शक्ति 5.0' अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है।

2 min read

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Sep 28, 2025

moradabad police encounter arrests shariq in child molestation case

मुरादाबाद पुलिस ने एनकाउंटर में दबोचा दरिंदगी करने वाला शैतान | Image Source - 'FB' @MoradabadPolice

Moradabad Police Encounter: महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बार फिर अपनी प्रतिबद्धता साबित की है। मुरादाबाद जनपद के मझोला थाना क्षेत्र में पुलिस और महिला सुरक्षा दल की संयुक्त कार्रवाई में एक जघन्य अपराधी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया।

यह आरोपी एक 8 वर्षीय नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास कर फरार हो गया था। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी शारिक के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया। इस सफल कार्रवाई को 'मिशन शक्ति 5.0' अभियान के तहत एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

महिलाओं की सुरक्षा टीम को मिली थी सटीक सूचना

यह मामला शनिवार देर शाम का है, जब मझोला थाना क्षेत्र में गश्त कर रही महिला सुरक्षा टीम और पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली। सूचना के अनुसार, हाल ही में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाला वांछित अपराधी शारिक इलाके में छिपा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने बिना देर किए तुरंत घेराबंदी की और आरोपी की तलाश में जुट गई। पुलिस की मुस्तैदी और त्वरित कार्रवाई ने यह सुनिश्चित किया कि अपराधी ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगा।

पुलिस पर हमला कर भागने की कोशिश

पुलिस जब आरोपी शारिक के ठिकाने पर पहुंची, तो उसने खुद को चारों तरफ से घिरा देखकर भागने का प्रयास किया। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने पुलिस टीम पर सीधे फायरिंग कर दी। पुलिस ने तत्काल आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में आरोपी शारिक के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा।

पुलिस ने उसे तुरंत मौके पर ही दबोच लिया। घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध देशी तमंचा 315 बोर, एक जिंदा और एक खोखा कारतूस साथ ही घटना में इस्तेमाल किया गया ई-रिक्शा भी बरामद किया है। शारिक का पहले से भी आपराधिक रिकॉर्ड होने की जानकारी सामने आ रही है, जो उसके आपराधिक मंसूबों को दर्शाती है।

'मिशन शक्ति' अभियान के तहत बड़ी सफलता

क्षेत्राधिकारी कोतवाली नगर ने इस सफल मुठभेड़ को 'मिशन शक्ति 5.0' के तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि यह अभियान महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है और इस तरह की कठोर कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है।

उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के घिनौने अपराध करने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरोपी शारिक के खिलाफ POCSO एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और जल्द ही उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। यह कार्रवाई समाज में एक कड़ा संदेश देती है कि कानून-व्यवस्था को तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Sept 2025 02:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / 8 साल की मासूम से हैवानियत, मुरादाबाद पुलिस ने एनकाउंटर में दबोचा दरिंदगी करने वाला शैतान; पैर में मारी गोली

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी में मानसून की आखिरी दस्तक! बंगाल की खाड़ी में सक्रिय वेदर सिस्टम से कई जिलों में तूफानी बारिश की चेतावनी

CG Weather News: आसमान में छाई रही काली घटा, तेज हवा के साथ कुछ क्षेत्रों में हुई रिमझिम बारिश...(photo-patrika)
मुरादाबाद

UP Rains: यूपी में मानसून की वापसी! आज 40 जिलों में बारिश का अलर्ट, गर्मी और उमस से मिलेगी राहत

up rains alert 40 districts of uttar pradesh
मुरादाबाद

बदल गया यूपी का मौसम! कुछ जिलों में बारिश, कुछ में धूप का कहर; IMD ने जारी किया नया अपडेट

बदल गया मौसम! Image Source - Pinterest
मुरादाबाद

‘तेरे बिना नहीं जी सकता’ – आशिकी में टूटा तो प्रेमी ने उठाया खौफनाक कदम; बाग में मिला खून से लथपथ..

Suicide| पत्रिका फाइल फोटो।
मुरादाबाद

धोखाधड़ी के मामले में सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन कोर्ट में तलब, एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में 30 को होगी सुनवाई

sp st hasan moradabad property dispute court case 30 september hearing
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.