8 साल की मासूम से हैवानियत, मुरादाबाद पुलिस ने एनकाउंटर में दबोचा दरिंदगी करने वाला शैतान; पैर में मारी गोली

मुरादाबाद पुलिस ने एनकाउंटर में दबोचा दरिंदगी करने वाला शैतान | Image Source - 'FB' @MoradabadPolice
Moradabad Police Encounter: महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बार फिर अपनी प्रतिबद्धता साबित की है। मुरादाबाद जनपद के मझोला थाना क्षेत्र में पुलिस और महिला सुरक्षा दल की संयुक्त कार्रवाई में एक जघन्य अपराधी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया।
यह आरोपी एक 8 वर्षीय नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास कर फरार हो गया था। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी शारिक के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया। इस सफल कार्रवाई को 'मिशन शक्ति 5.0' अभियान के तहत एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
यह मामला शनिवार देर शाम का है, जब मझोला थाना क्षेत्र में गश्त कर रही महिला सुरक्षा टीम और पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली। सूचना के अनुसार, हाल ही में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाला वांछित अपराधी शारिक इलाके में छिपा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने बिना देर किए तुरंत घेराबंदी की और आरोपी की तलाश में जुट गई। पुलिस की मुस्तैदी और त्वरित कार्रवाई ने यह सुनिश्चित किया कि अपराधी ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगा।
पुलिस जब आरोपी शारिक के ठिकाने पर पहुंची, तो उसने खुद को चारों तरफ से घिरा देखकर भागने का प्रयास किया। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने पुलिस टीम पर सीधे फायरिंग कर दी। पुलिस ने तत्काल आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में आरोपी शारिक के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा।
पुलिस ने उसे तुरंत मौके पर ही दबोच लिया। घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध देशी तमंचा 315 बोर, एक जिंदा और एक खोखा कारतूस साथ ही घटना में इस्तेमाल किया गया ई-रिक्शा भी बरामद किया है। शारिक का पहले से भी आपराधिक रिकॉर्ड होने की जानकारी सामने आ रही है, जो उसके आपराधिक मंसूबों को दर्शाती है।
क्षेत्राधिकारी कोतवाली नगर ने इस सफल मुठभेड़ को 'मिशन शक्ति 5.0' के तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि यह अभियान महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है और इस तरह की कठोर कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है।
उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के घिनौने अपराध करने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरोपी शारिक के खिलाफ POCSO एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और जल्द ही उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। यह कार्रवाई समाज में एक कड़ा संदेश देती है कि कानून-व्यवस्था को तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
