Public Holidays: 7 अक्टूबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश; यूपी के इस जिले में सरकारी दफ्तर और स्कूल रहेंगे बंद

Public Holidays: 7 अक्टूबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश
Public Holidays Moradabad 7 October: यूपी के मुरादाबाद जिलाधिकारी कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उत्तर प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन अनुभाग की अधिसूचना दिनांक 4 अक्टूबर 2025 के तहत मुरादाबाद जनपद में 7 अक्टूबर 2025 (मंगलवार) को महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
शासन ने 17 दिसंबर 2024 को जारी अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में 2025 के लिए निर्धारित अवकाश सूची को अनुमोदित किया था। उक्त सूची के क्रमांक 25 में महर्षि वाल्मीकि जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में शामिल किया गया है।
7 अक्टूबर 2025 (मंगलवार) को शासन स्तर पर निर्धारित महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर मुरादाबाद जिले के सभी सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों, निगमित निकायों और अर्द्धसरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। यह अवकाश निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत घोषित किया गया है। जिला प्रशासन ने सभी विभागाध्यक्षों को आदेश के अनुपालन हेतु निर्देशित किया है।
