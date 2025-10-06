Public Holidays: 7 अक्टूबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश; यूपी के इस जिले में सरकारी दफ्तर और स्कूल रहेंगे बंद

7 अक्टूबर 2025 (मंगलवार) को शासन स्तर पर निर्धारित महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर मुरादाबाद जिले के सभी सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों, निगमित निकायों और अर्द्धसरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। यह अवकाश निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत घोषित किया गया है। जिला प्रशासन ने सभी विभागाध्यक्षों को आदेश के अनुपालन हेतु निर्देशित किया है।