मुरादाबाद

Public Holidays: 7 अक्टूबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश; यूपी के इस जिले में सरकारी दफ्तर और स्कूल रहेंगे बंद

Public Holidays: मुरादाबाद जिला प्रशासन ने 7 अक्टूबर 2025 (मंगलवार) को महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। जारी आदेश के अनुसार इस दिन सभी सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्थान और निगमित निकाय बंद रहेंगे।

less than 1 minute read

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Oct 06, 2025

moradabad public holidays maharshi valmiki jayanti 7 october 2025

Public Holidays: 7 अक्टूबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश | AI Generated Image

Public Holidays Moradabad 7 October: यूपी के मुरादाबाद जिलाधिकारी कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उत्तर प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन अनुभाग की अधिसूचना दिनांक 4 अक्टूबर 2025 के तहत मुरादाबाद जनपद में 7 अक्टूबर 2025 (मंगलवार) को महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

शासन ने 17 दिसंबर 2024 को जारी अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में 2025 के लिए निर्धारित अवकाश सूची को अनुमोदित किया था। उक्त सूची के क्रमांक 25 में महर्षि वाल्मीकि जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में शामिल किया गया है।

सभी सरकारी कार्यालयों और स्कूलों में रहेगा अवकाश

7 अक्टूबर 2025 (मंगलवार) को शासन स्तर पर निर्धारित महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर मुरादाबाद जिले के सभी सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों, निगमित निकायों और अर्द्धसरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। यह अवकाश निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत घोषित किया गया है। जिला प्रशासन ने सभी विभागाध्यक्षों को आदेश के अनुपालन हेतु निर्देशित किया है।

Published on:

06 Oct 2025 05:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / Public Holidays: 7 अक्टूबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश; यूपी के इस जिले में सरकारी दफ्तर और स्कूल रहेंगे बंद

