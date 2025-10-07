सपा कार्यालय पर प्रशासन की सख्ती! चार दिन के भीतर खाली करने का अल्टीमेटम, प्रशासन ने दी मोहलत

सपा कार्यालय पर प्रशासन की सख्ती! Image Source - 'FB' @yadavakhilesh
Moradabad SP Office: मुरादाबाद के सिविल लाइंस स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। सोमवार को दोपहर लगभग तीन बजे एसीएम प्रथम प्रिंस वर्मा के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम वहां पहुंची। टीम एसपी कार्यालय को सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के आरोप में खाली कराने गई थी, जिससे राजनीतिक हलचल बढ़ गई।
टीम के कार्यालय पहुंचने पर सपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि (10 अक्टूबर) की तैयारी में जुटे थे। जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह, पूर्व विधायक हाजी रिजवान आदि ने टीम से कहा कि कार्यक्रम के कारण फिलहाल कार्यालय खाली करना संभव नहीं है।
सपा नेताओं का कहना है कि मामला न्यायालय में लंबित है और कार्यालय की वैधता को लेकर कानूनी प्रक्रिया जारी है। उन्होंने प्रशासन से आयोजन पूरे होने तक का समय मांगा और तकनीकी वजहों का हवाला दिया कि भवन अभी पार्टी के नाम ट्रांसफर नहीं हुआ है।
गंभीर चर्चा के बाद प्रशासन ने चार दिन की मोहलत देते हुए सपा नेताओं से कहा कि यदि 11 अक्टूबर तक कार्यालय खाली नहीं हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी।
गौरतलब है कि यह भवन 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के नाम आवंटित हुआ था, लेकिन उनके निधन के बाद पार्टी के नाम विधिवत ट्रांसफर नहीं हो पाया। शासनादेश के अनुसार, किसी भी सरकारी भवन का आवंटन अधिकतम 15 वर्ष के लिए हो सकता है, जबकि सपा कार्यालय को 30 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। प्रशासन ने अब कब्ज़ा लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग