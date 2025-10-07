Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

सपा कार्यालय पर प्रशासन की सख्ती! चार दिन के भीतर खाली करने का अल्टीमेटम, प्रशासन ने दी मोहलत

SP Office Moradabad: यूपी के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय को प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप में खाली कराने का नोटिस जारी किया है।

less than 1 minute read

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Oct 07, 2025

moradabad sp office eviction administration allots four days

सपा कार्यालय पर प्रशासन की सख्ती! Image Source - 'FB' @yadavakhilesh

Moradabad SP Office: मुरादाबाद के सिविल लाइंस स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। सोमवार को दोपहर लगभग तीन बजे एसीएम प्रथम प्रिंस वर्मा के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम वहां पहुंची। टीम एसपी कार्यालय को सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के आरोप में खाली कराने गई थी, जिससे राजनीतिक हलचल बढ़ गई।

पुण्यतिथि की तैयारी के बीच पहुंचा प्रशासन

टीम के कार्यालय पहुंचने पर सपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि (10 अक्टूबर) की तैयारी में जुटे थे। जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह, पूर्व विधायक हाजी रिजवान आदि ने टीम से कहा कि कार्यक्रम के कारण फिलहाल कार्यालय खाली करना संभव नहीं है।

सपा नेताओं का कहना है कि मामला न्यायालय में लंबित है और कार्यालय की वैधता को लेकर कानूनी प्रक्रिया जारी है। उन्होंने प्रशासन से आयोजन पूरे होने तक का समय मांगा और तकनीकी वजहों का हवाला दिया कि भवन अभी पार्टी के नाम ट्रांसफर नहीं हुआ है।

चार दिन की मोहलत

गंभीर चर्चा के बाद प्रशासन ने चार दिन की मोहलत देते हुए सपा नेताओं से कहा कि यदि 11 अक्टूबर तक कार्यालय खाली नहीं हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी।

भवन का इतिहास

गौरतलब है कि यह भवन 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के नाम आवंटित हुआ था, लेकिन उनके निधन के बाद पार्टी के नाम विधिवत ट्रांसफर नहीं हो पाया। शासनादेश के अनुसार, किसी भी सरकारी भवन का आवंटन अधिकतम 15 वर्ष के लिए हो सकता है, जबकि सपा कार्यालय को 30 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। प्रशासन ने अब कब्ज़ा लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Oct 2025 10:58 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / सपा कार्यालय पर प्रशासन की सख्ती! चार दिन के भीतर खाली करने का अल्टीमेटम, प्रशासन ने दी मोहलत

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Public Holidays: 7 अक्टूबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश; यूपी के इस जिले में सरकारी दफ्तर और स्कूल रहेंगे बंद

moradabad public holidays maharshi valmiki jayanti 7 october 2025
मुरादाबाद

चलती बाइक बनी आग का गोला, युवक ने मौत को चकमा देकर बचाई जान; राहगीरों में मचा हड़कंप

moradabad bike catches fire on delhi road gagan nadi pul traffic jam
मुरादाबाद

वकालत की आड़ में नशे का कारोबार! जेल में चरस लेकर पहुंचे वकील साहब, एंड वक्त पर खुल गई पोल, केस दर्ज

moradabad lawyer caught with charas inside jail
मुरादाबाद

पूर्व सपा सांसद बोले – ‘आई लव मोहम्मद’ कहना कोई गुनाह नहीं, हर मुसलमान का हक

मुरादाबाद

मंगेतर की ‘लक्ज़री’ ख्वाहिशों ने तोड़ी सगाई! कार और दस लाख रुपए की डिमांड पर परिवार के खिलाफ केस दर्ज

moradabad dowry dispute relationship broken ten lakh car demand fir
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.