NRI दूल्हे के नाम पर महिला शिक्षिका से ठगी! 94 लाख रुपये गवाने के बाद खुला राज़, उड़ गए होश

Woman teacher matrimonial scam in Moradabad: यूपी के मुरादाबाद की एक महिला शिक्षिका का जीवन उस समय अस्त-व्यस्त हो गया जब ऑनलाइन रिश्ते की तलाश में उसे साइबर ठगों का सामना करना पड़ा। महिला ने 25 जुलाई को एक मैट्रीमोनियल साइट पर प्रोफ़ाइल बनाई। उसी दिन एक अंजान नंबर से व्हाट्सएप संदेश आया, जिसने खुद को अमेरिका में रहने वाले डॉक्टर आरव सिंह के रूप में पेश किया। उसने बताया कि वह भारत में जन्मा है, अमेरिका में MBBS और सर्जरी की पढ़ाई की है और पिछले 15 सालों से वहीं प्रैक्टिस कर रहा है।