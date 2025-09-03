Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुरादाबाद

NRI दूल्हे के नाम पर महिला शिक्षिका से ठगी! 94 लाख रुपये गवाने के बाद खुला राज़, उड़ गए होश

Moradabad News: मुरादाबाद में महिला शिक्षिका ऑनलाइन शादी की तलाश में साइबर ठगों के जाल में फंस गई। खुद को अमेरिका निवासी डॉक्टर बताने वाले शख्स ने कस्टम पार्सल और मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर महिला से 94.78 लाख रुपये ठग लिए।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Sep 03, 2025

nri groom fraud woman teacher loses 94 lakh matrimonial scam moradabad
NRI दूल्हे के नाम पर महिला शिक्षिका से ठगी! AI Generated Image

Woman teacher matrimonial scam in Moradabad: यूपी के मुरादाबाद की एक महिला शिक्षिका का जीवन उस समय अस्त-व्यस्त हो गया जब ऑनलाइन रिश्ते की तलाश में उसे साइबर ठगों का सामना करना पड़ा। महिला ने 25 जुलाई को एक मैट्रीमोनियल साइट पर प्रोफ़ाइल बनाई। उसी दिन एक अंजान नंबर से व्हाट्सएप संदेश आया, जिसने खुद को अमेरिका में रहने वाले डॉक्टर आरव सिंह के रूप में पेश किया। उसने बताया कि वह भारत में जन्मा है, अमेरिका में MBBS और सर्जरी की पढ़ाई की है और पिछले 15 सालों से वहीं प्रैक्टिस कर रहा है।

शादी और भारत लौटने का दिखाया सपना

ठग ने महिला को विश्वास दिलाया कि वह भारत आकर शादी करके यहीं बसना चाहता है। भावनात्मक बातचीत के चलते शिक्षिका को उसकी बातों पर भरोसा हो गया। दो दिन बाद उसने संदेश भेजा कि वह अमेरिका से उसके लिए पार्सल भेज रहा है जिसमें सोना, डायमंड रिंग और अमेरिकी करेंसी है।

ये भी पढ़ें

UP Crime: स्कूल जा रही 8वीं की छात्रा से गैंगरेप, 5 दिन बाद आया होश, बच्ची ने रो-रोकर बताई आपबीती
रामपुर
rampur school girl gang rape case report filed up crime

कस्टम अधिकारी बनकर की ठगी की शुरुआत

कुछ दिन बाद शिक्षिका को अलग-अलग नंबरों से कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को दिल्ली कस्टम अधिकारी बताया। कहा कि आरव सिंह के नाम से आया पार्सल कस्टम में अटका है और उसे छुड़ाने के लिए 30,000 रुपये का भुगतान करना होगा। महिला ने भरोसा करके तुरंत पैसा भेज दिया।

मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर लूटी रकम

एक बार भुगतान करने के बाद ठगों ने बार-बार अलग-अलग खातों में पैसे ट्रांसफर करने का दबाव बनाना शुरू किया। महिला ने जब रुकने की कोशिश की, तो आरोपियों ने धमकी दी कि अगर भुगतान नहीं किया गया तो मनी लॉन्ड्रिंग केस लगाकर जेल भेज दिया जाएगा। डर के कारण शिक्षिका लगातार पैसे भेजती रही।

94.78 लाख रुपये गंवाने के बाद खुला धोखे का सच

31 जुलाई से 18 अगस्त तक महिला शिक्षिका के तीन बैंक खातों से कुल 94,78,000 रुपये ट्रांसफर कराए गए। जब उसने और पैसे भेजने से इंकार किया, तो ठग ने धमकी दी कि वह उसकी एडिटेड तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। तब जाकर महिला को पूरा सच समझ आया कि यह सब साइबर ठगी है।

FIR दर्ज, पुलिस जांच में जुटी

घटना का खुलासा होने पर महिला ने साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये गिरोह कहां से ऑपरेट कर रहा था और इसमें कितने लोग शामिल हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Sept 2025 08:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / NRI दूल्हे के नाम पर महिला शिक्षिका से ठगी! 94 लाख रुपये गवाने के बाद खुला राज़, उड़ गए होश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट