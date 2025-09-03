NRI दूल्हे के नाम पर महिला शिक्षिका से ठगी! 94 लाख रुपये गवाने के बाद खुला राज़, उड़ गए होश

Woman teacher matrimonial scam in Moradabad: यूपी के मुरादाबाद की एक महिला शिक्षिका का जीवन उस समय अस्त-व्यस्त हो गया जब ऑनलाइन रिश्ते की तलाश में उसे साइबर ठगों का सामना करना पड़ा। महिला ने 25 जुलाई को एक मैट्रीमोनियल साइट पर प्रोफ़ाइल बनाई। उसी दिन एक अंजान नंबर से व्हाट्सएप संदेश आया, जिसने खुद को अमेरिका में रहने वाले डॉक्टर आरव सिंह के रूप में पेश किया। उसने बताया कि वह भारत में जन्मा है, अमेरिका में MBBS और सर्जरी की पढ़ाई की है और पिछले 15 सालों से वहीं प्रैक्टिस कर रहा है।
ठग ने महिला को विश्वास दिलाया कि वह भारत आकर शादी करके यहीं बसना चाहता है। भावनात्मक बातचीत के चलते शिक्षिका को उसकी बातों पर भरोसा हो गया। दो दिन बाद उसने संदेश भेजा कि वह अमेरिका से उसके लिए पार्सल भेज रहा है जिसमें सोना, डायमंड रिंग और अमेरिकी करेंसी है।
कुछ दिन बाद शिक्षिका को अलग-अलग नंबरों से कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को दिल्ली कस्टम अधिकारी बताया। कहा कि आरव सिंह के नाम से आया पार्सल कस्टम में अटका है और उसे छुड़ाने के लिए 30,000 रुपये का भुगतान करना होगा। महिला ने भरोसा करके तुरंत पैसा भेज दिया।
एक बार भुगतान करने के बाद ठगों ने बार-बार अलग-अलग खातों में पैसे ट्रांसफर करने का दबाव बनाना शुरू किया। महिला ने जब रुकने की कोशिश की, तो आरोपियों ने धमकी दी कि अगर भुगतान नहीं किया गया तो मनी लॉन्ड्रिंग केस लगाकर जेल भेज दिया जाएगा। डर के कारण शिक्षिका लगातार पैसे भेजती रही।
31 जुलाई से 18 अगस्त तक महिला शिक्षिका के तीन बैंक खातों से कुल 94,78,000 रुपये ट्रांसफर कराए गए। जब उसने और पैसे भेजने से इंकार किया, तो ठग ने धमकी दी कि वह उसकी एडिटेड तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। तब जाकर महिला को पूरा सच समझ आया कि यह सब साइबर ठगी है।
घटना का खुलासा होने पर महिला ने साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये गिरोह कहां से ऑपरेट कर रहा था और इसमें कितने लोग शामिल हैं।