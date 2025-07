Moradabad: टोल प्लाजा पर टोलकर्मियों की गुंडई, मुरादाबाद के लोगों को जमकर पीटा, 15 पर एफआईआर दर्ज

People of Moradabad were beaten up fiercely: उत्तर प्रदेश के जोया टोल प्लाजा पर एक बार फिर टोलकर्मियों की गुंडई उजागर हुई है। मुरादाबाद के चार युवकों के साथ हुई हिंसक मारपीट की घटना ने टोल प्लाजा की कार्यप्रणाली और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फास्टैग रिचार्ज को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते जानलेवा हमले में तब्दील हो गया। पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि टोलकर्मियों ने उन्हें जान से मारने की नीयत से बेरहमी से पीटा। इस हमले में एक युवक का कंधा टूट गया, जबकि अन्य को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने 10 से 15 अज्ञात टोलकर्मियों के खिलाफ हत्या की कोशिश सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।