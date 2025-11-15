सपा नेता ST हसन का बड़ा बयान, बोले-महागठबंधन के नेताओं की लड़ाई का फायदा NDA को मिला

वहीं, NDA की जीत पर यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा, "पूरे देश और विपक्ष को बड़ा संदेश बिहार की जनता ने दिया है। तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी का नींद से जागने का समय आ गया है, लेकिन वे जागे नहीं हैं। जनता ने जब-जब विपक्ष को काम करने का मौका दिया है, तब-तब इसने जनादेश का अपमान किया है। जनता NDA को इसलिए जनादेश दे रही है, क्योंकि पूरे देश में धरातल पर हमने काम किया है।'' उन्होंने कहा कि बिहार जंगलराज के लिए मशहूर था। NDA ने बिहार को जंगलराज से निकालकर युवाओं के सपने को पूरा किया।