सपा नेता ST हसन का बड़ा बयान, बोले-महागठबंधन के नेताओं की लड़ाई का फायदा NDA को मिला

UP Politics: सपा नेता ST हसन ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के नेताओं की लड़ाई का फायदा NDA को मिला है। उन्होंने कहा BJP सही माहौल बनाने में माहिर है।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Harshul Mehra

Nov 15, 2025

st hasan big statement on bihar election results said nda benefited from fight between leaders of grand alliance

सपा नेता ST हसन का बड़ा बयान। फोटो सोर्स-IANS

UP Politics: बिहार चुनाव में NDA की ऐतिहासिक जीत के बाद सपा नेता ST हसन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे तो चुनाव जीतना संभव नहीं है। दूसरे गठबंधन को इसका फायदा मिल जाता है।

'महागठबंधन की हार के कई कारण'

मुरादाबाद में सपा नेता ST हसनने कहा, ''बिहार में महागठबंधन की हार के कई कारण हैं। अगर गठबंधन के उम्मीदवार एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, तो जाहिर है BJP को फायदा होगा। BJP सही माहौल बनाने में माहिर है। BJP घर-घर में भी फूट डाल देती है। एक वक्त हमारी पार्टी में भी फूट डाल दी गई थी।''

'विपक्ष को बड़ा संदेश बिहार की जनता ने दिया'

वहीं, NDA की जीत पर यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा, "पूरे देश और विपक्ष को बड़ा संदेश बिहार की जनता ने दिया है। तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी का नींद से जागने का समय आ गया है, लेकिन वे जागे नहीं हैं। जनता ने जब-जब विपक्ष को काम करने का मौका दिया है, तब-तब इसने जनादेश का अपमान किया है। जनता NDA को इसलिए जनादेश दे रही है, क्योंकि पूरे देश में धरातल पर हमने काम किया है।'' उन्होंने कहा कि बिहार जंगलराज के लिए मशहूर था। NDA ने बिहार को जंगलराज से निकालकर युवाओं के सपने को पूरा किया।

बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर दानिश आजाद अंसारी का बयान

इसके अलावा बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर दानिश आजाद अंसारी ने कहा, ''पश्चिम बंगाल में आए दिन हिंसक घटनाएं हो रही हैं। पश्चिम बंगाल में सरकार के इशारे पर महिलाओं के प्रति अपराध की घटनाएं हो रही हैं।''

कांग्रेस ने समाज को गुमराह करने का काम किया

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद से हमेशा देश और समाज को गुमराह करने का काम किया। अपने मूल एजेंडे से कांग्रेस भ्रमित हो चुकी है। अब किसी तरह कांग्रेस सिर्फ सत्ता हथियाना चाहती है। जनादेश का अपमान करना कांग्रेस और विपक्ष की कमजोरी है।

सपा सांसद ने बिहार में हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ा; बोले- 10 से 15 हजार लोगों के नाम काटे गए
सम्भल
bihar elections, bihar election results, bihar election results update, zia ur rehman barq, big statement by sp mp zia ur rehman barq, sambhal news, up news, uttar pradesh news, up politics, uttar pradesh politics, बिहार चुनाव, बिहार चुनाव परिणाम, बिहार चुनाव परिणाम अपडेट, जिया उर रहमान बर्क,सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क का बड़ा बयान, संभल न्यूज, यूपी न्यूज, उत्तर प्रदेश न्यूज, यूपी राजनीति, उत्तर प्रदेश राजनीति,

Published on:

15 Nov 2025 03:34 pm

