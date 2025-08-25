एसटी हसन का तंज, भाजपा सिर्फ धर्म की राजनीति करती है

एसटी हसन ने अनुराग शुक्ला को लेकर कहा कि, वह कभी गोली चलाने वाला बयान देते हैं, तो कभी दूसरी तरीके का बयान देते हैं। भाजपा सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। बीते 11 साल से भाजपा सिर्फ धर्म की राजनीति कर रही है, कोई विकास का कार्य नहीं किया है। ऐसे में इस तरह के अनावश्यक बयान देने से क्या फायदा होगा।
दरअसल, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने शनिवार को पीएम श्री नवोदय विद्यालय पेखूबेला में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अंतरिक्ष दिवस के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने बच्चों से पूछा कि अंतरिक्ष जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। इसके जवाब में बच्चों ने कहा कि नील आर्मस्ट्रांग; इसके बाद ठाकुर ने कहा कि मुझे लगता है अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति हनुमान जी थे। उनके इस बयान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मैं तो इस बात को मानता हूं। सभी देवता अंतरिक्ष में हैं। हम तो ये मानते हैं कि सब भगवान वहां रहते हैं बीजेपी के लोग एस्ट्रोनॉमी नहीं एस्ट्रोलॉजी में भरोसा रखते हैं।
सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल के द्वारा अपनी जान को खतरा बताने वाले बयान को लेकर उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि अखिलेश यादव का मिजाज कैसा है। वह बहुत सरल स्वभाव के इंसान हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने कभी किसी को गाली नहीं बोली। यह सब राजनीतिक बयानबाजी है। पूजा पाल आज जो कुछ भी हैं उसके केंद्र में अखिलेश यादव हैं।
उन्होंने गंभीर आपराधिक मामलों में जेल जाने वाले पीएम-सीएम को हटाने वाले बिल को लेकर कहा कि जो संशोधन किए जा रहे हैं कि जिसके जरिए 30 दिन जेल में रह लिया तो किसी भी पीएम-सीएम का राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। दिखावे के लिए इसमें प्रधानमंत्री के पद को भी शामिल कर लिया गया है। देश में किसी में इतनी हिम्मत है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा दे, यह चीजें नामुमकिन हैं। केजरीवाल को जेल में रखा गया, इसके बाद भी वह मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। क्या केजरीवाल पर आरोप साबित हुआ। ऐसे में आरोप साबित होने के बाद पद से इस्तीफा देना चाहिए।
हसन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने ईडी और सीबीआई से किसी को 30 दिन के लिए गिरफ्तार करवा लिया, उसका राजनीतिक करियर खत्म हो गया। दरअसल केंद्र की सत्ता पर वर्तमान में काबिज लोगों को इस बात का अति विश्वास है कि हमेशा इन्हीं की सरकार रहेगी।