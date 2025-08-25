एसटी हसन का तंज, भाजपा सिर्फ धर्म की राजनीति करती है

दरअसल, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने शनिवार को पीएम श्री नवोदय विद्यालय पेखूबेला में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अंतरिक्ष दिवस के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने बच्चों से पूछा कि अंतरिक्ष जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। इसके जवाब में बच्चों ने कहा कि नील आर्मस्ट्रांग; इसके बाद ठाकुर ने कहा कि मुझे लगता है अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति हनुमान जी थे। उनके इस बयान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मैं तो इस बात को मानता हूं। सभी देवता अंतरिक्ष में हैं। हम तो ये मानते हैं कि सब भगवान वहां रहते हैं बीजेपी के लोग एस्ट्रोनॉमी नहीं एस्ट्रोलॉजी में भरोसा रखते हैं।