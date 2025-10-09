Patrika LogoSwitch to English

मुरादाबाद

आजम खान के मीठे बोल से नरम पड़ा पूर्व सांसद डॉ. एसटी हसन का लहजा, मुरादाबाद में खुले दिल से स्वागत का किया ऐलान

ST Hassan Azam Khan News: पूर्व सांसद डॉ. एसटी हसन का लहजा आजम खां के सधे और मीठे बोलों के बाद नरम हो गया है। टिकट कटने की नाराजगी के बावजूद उन्होंने आजम खां का स्वागत करने की इच्छा जताई है।

less than 1 minute read

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Oct 09, 2025

st hassan azam khan relationship changes lucknow rampur moradabad

नरम पड़ा पूर्व सांसद डॉ. एसटी हसन का लहजा Image Source - 'X' @Dr_STHASAN_MBD

ST Hassan Azam Khan Relationship News: लोकसभा चुनाव में टिकट कटने से नाराज रहे पूर्व सांसद डॉ. एसटी हसन का रुख अब नरम हो गया है। पहले वह खुले मंच पर आजम खां पर आरोप लगाते रहे कि उनका टिकट उनके कहने पर काटा गया। लेकिन आजम खां के हालिया सधे और मीठे बोल ने उनके सुर को पूरी तरह बदल दिया।

आजम खां के बयान का असर

जब रामपुर में पत्रकारों ने आजम खां से डॉ. एसटी हसन की नाराजगी के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि यदि वह नाराज हैं तो क्या हुआ, किसी दिन उनके घर जाकर उन्हें मनाऊंगा। यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद डॉ. एसटी हसन ने कहा कि आजम खां बड़े नेता हैं और उनका स्वागत वह हमेशा दिल खोलकर करेंगे।

टिकट कटने की पीड़ा और सम्मान

पूर्व सांसद ने बताया कि उनका दिल टूट गया था जब नामांकन के बाद उन्हें पता चला कि उनका टिकट कट गया। बावजूद इसके उन्होंने कहा कि यदि आजम खां रामपुर बुलाएंगे या मुरादाबाद आएंगे, तो वह उनका दिल से स्वागत करेंगे। उन्होंने आजम खां की अहमियत को अपने राजनीतिक जीवन में बड़ा माना और नाराज होना उनके अधिकार का हिस्सा बताया।

अखिलेश को दी सपा दफ्तर प्रकरण की जानकारी

सपा जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव के नेतृत्व में पार्टी का प्रतिनिधिमंडल रामपुर पहुंचा और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को कार्यालय प्रकरण की विस्तृत जानकारी दी। अखिलेश यादव ने प्रतिनिधिमंडल से रिपोर्ट लेकर मामले को सुलझाने का आश्वासन दिया।

Published on:

09 Oct 2025 11:32 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / आजम खान के मीठे बोल से नरम पड़ा पूर्व सांसद डॉ. एसटी हसन का लहजा, मुरादाबाद में खुले दिल से स्वागत का किया ऐलान

