आजम खान के मीठे बोल से नरम पड़ा पूर्व सांसद डॉ. एसटी हसन का लहजा, मुरादाबाद में खुले दिल से स्वागत का किया ऐलान

जब रामपुर में पत्रकारों ने आजम खां से डॉ. एसटी हसन की नाराजगी के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि यदि वह नाराज हैं तो क्या हुआ, किसी दिन उनके घर जाकर उन्हें मनाऊंगा। यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद डॉ. एसटी हसन ने कहा कि आजम खां बड़े नेता हैं और उनका स्वागत वह हमेशा दिल खोलकर करेंगे।