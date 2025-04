UP Weather: यूपी में 40 पार जाएगा तापमान, 2 अप्रैल से आएगा बदलाव, IMD ने दिया ये अपडेट

UP Weather News: मौसम विभाग ने मुताबिक, अगले 48 घंटों में तापमान तेजी से बढ़ेगा और चार दिनों में 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है। 2 अप्रैल से भीषण गर्मी की शुरुआत होगी, जिससे लोगों को तेज धूप और लू का सामना करना पड़ सकता है।

मुरादाबाद•Apr 01, 2025 / 08:05 am• Mohd Danish

UP Weather: यूपी में 40 पार जाएगा तापमान..

Temperature will cross 40 in UP: उत्तर प्रदेश में सप्ताह भर पहले मौसम में आए बदलाव के बाद अब फिर से गर्मी तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। पिछले चार दिनों से मौसम को ठंडा करने वाली हवाएं अब आखिरी दौर में हैं। मौसम विभाग के अनुसार, दो दिनों बाद तापमान में तेजी से उछाल आएगा और अगले चार दिनों में दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने की संभावना है।

तापमान में होगा बड़ा उछाल सोमवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो औसत से एक डिग्री कम था। वहीं, न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो औसत से तीन डिग्री कम रहा। पिछले चार दिनों से पश्चिम दिशा से तेज ठंडी हवाएं चलने के कारण तापमान में गिरावट आई थी, जिससे रात और सुबह के समय ठंड महसूस की गई। हालांकि, मौसम विभाग का अनुमान है कि यह ठंडी हवा अब बंद होने वाली है, जिसके चलते अगले 48 घंटों में तापमान तेजी से बढ़ेगा। दो दिन बाद गर्मी होगी और तेज मौसम विभाग के मुताबिक, दो दिन बाद अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और चार दिन बाद यह 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। लोगों को अब तेज गर्मी के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि तापमान में हर दिन बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं। 2 अप्रैल से भीषण गर्मी का आगाज 2 अप्रैल से गर्मी का असर और तेज हो जाएगा। अगले पांच दिनों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, मध्य अप्रैल में भीषण गर्मी की शुरुआत होगी। बीते दिनों हुई हल्की बारिश के कारण तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन अब गर्मी एक बार फिर अपना असर दिखाने लगेगी। रविवार को तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव शनिवार को सतही हवाओं का अंतिम दौर था, लेकिन रविवार सुबह भी ठंडी हवाओं का असर दिखा। दोपहर तक हल्की नमी महसूस हुई, लेकिन जैसे-जैसे दिन चढ़ा, गर्मी का असर बढ़ने लगा। शाम को हवाएं फिर से नर्म हो गईं। इस दौरान अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.1 डिग्री अधिक था। वहीं, न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.4 डिग्री कम था। आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम? मौसम विभाग के अनुसार, अब तापमान में लगातार वृद्धि देखने को मिलेगी। 2 अप्रैल से गर्मी का असर और तेज होगा, जिससे लोगों को दिन में अधिक गर्मी का सामना करना पड़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अप्रैल के मध्य में तापमान अपने चरम पर पहुंच सकता है, जिससे लू चलने की संभावना भी बढ़ जाएगी।

Hindi News / Moradabad / UP Weather: यूपी में 40 पार जाएगा तापमान, 2 अप्रैल से आएगा बदलाव, IMD ने दिया ये अपडेट