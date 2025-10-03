Patrika LogoSwitch to English

मुरादाबाद

खेलते-खेलते मासूम बाथरूम पहुंचा, पानी से भरी बाल्टी में डूबकर तोड़ा दम, परिजनों की चीखों से गूंज उठा गांव

Moradabad News: दो साल के मासूम शिफान की बाथरूम में पानी भरी बाल्टी में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है।

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Oct 03, 2025

toddler drowns in bucket bathroom incident in moradabad

पानी से भरी बाल्टी में डूबकर तोड़ा दम | Image Source - 'FB'

Toddler drowns in bucket bathroom in Moradabad: मुरादाबाद जिले के सहसपुर गांव में शुक्रवार सुबह उस समय कोहराम मच गया जब दो साल का मासूम शिफान खेलते-खेलते बाथरूम में पहुंच गया। वहां रखी पानी से भरी बड़ी प्लास्टिक की बाल्टी में गिरकर उसने दम तोड़ दिया। इस दर्दनाक घटना के बाद परिजनों में चीख-पुकार मच गई और पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया।

ननिहाल में मां के साथ रह रहा था शिफान

जानकारी के अनुसार शिफान अपनी मां शहरुल के साथ ननिहाल आया हुआ था। मूल रूप से बदायूं जिले के थाना इस्लामनगर के ईसखेड़ा गांव निवासी मोहम्मद इरफान पंजाब के सरन शरीफ कस्बे में सैलून की दुकान चलाते हैं। तीन माह पहले उनकी पत्नी शहरुल अपने दोनों बेटों शिफान और अहमद रजा को लेकर मायके आ गई थी, जहां यह हादसा हुआ।

ऊपरी मंजिल पर मां काम कर रही थी

शुक्रवार सुबह करीब दस बजे शहरुल अपनी मां मुन्नी बेगम और छोटे बेटे अहमद रजा के साथ मकान की ऊपरी मंजिल पर काम कर रही थी। इस दौरान शिफान नीचे अकेला खेल रहा था। खेलते-खेलते वह बाथरूम में पहुंचा और पानी की टंकी चलाने लगा। इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सिर के बल पानी से भरी बाल्टी में गिर गया।

“मैं सुधार गृह से आया हूं, पर सुधरा नहीं हूं”; आजम खान ने सांसद मोहिबुल्ला नदवी पर कसा तंज, सियासत फिर गरमाई
रामपुर

पड़ोसन की नजर पड़ी तो खुला राज

थोड़ी देर बाद पड़ोसन बब्बो किसी काम से घर आई। उसने खुले दरवाजे वाले बाथरूम में देखा तो बाल्टी में शिफान की दोनों टांगे ऊपर की ओर दिखाई दीं। घबराकर उसने आवाज लगाई और तुरंत मां व नानी को बुलाया। परिजन दौड़ते हुए आए और बच्चे को बाहर निकाला।

डॉक्टर ने किया मृत घोषित, घर में मचा कोहराम

परिजन आनन-फानन में शिफान को नजदीकी निजी चिकित्सक के पास लेकर पहुंचे। लेकिन डॉक्टर ने देखते ही मासूम को मृत घोषित कर दिया। यह खबर सुनते ही घर पर मातम छा गया। ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर उमड़ आई। शिफान की मां बार-बार अपनी मां से लिपटकर रोती रही और कहती रही - "कैसी घड़ी आई जिसने मेरे लाल को मुझसे छीन लिया।"

गांव में मातम, परिजनों पर टूटा दुखों का पहाड़

इस दर्दनाक हादसे ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है। ननिहाल का घर मातम में डूबा हुआ है। मोहल्ले में हर कोई इस घटना से दुखी है और परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यह घटना लापरवाही नहीं बल्कि किस्मत का ऐसा वार है जिसने परिवार से उनका लाल छीन लिया।

Published on:

03 Oct 2025 06:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / खेलते-खेलते मासूम बाथरूम पहुंचा, पानी से भरी बाल्टी में डूबकर तोड़ा दम, परिजनों की चीखों से गूंज उठा गांव

