खेलते-खेलते मासूम बाथरूम पहुंचा, पानी से भरी बाल्टी में डूबकर तोड़ा दम, परिजनों की चीखों से गूंज उठा गांव

Toddler drowns in bucket bathroom in Moradabad: मुरादाबाद जिले के सहसपुर गांव में शुक्रवार सुबह उस समय कोहराम मच गया जब दो साल का मासूम शिफान खेलते-खेलते बाथरूम में पहुंच गया। वहां रखी पानी से भरी बड़ी प्लास्टिक की बाल्टी में गिरकर उसने दम तोड़ दिया। इस दर्दनाक घटना के बाद परिजनों में चीख-पुकार मच गई और पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया।