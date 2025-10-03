खेलते-खेलते मासूम बाथरूम पहुंचा, पानी से भरी बाल्टी में डूबकर तोड़ा दम, परिजनों की चीखों से गूंज उठा गांव

पानी से भरी बाल्टी में डूबकर तोड़ा दम | Image Source - 'FB'
Toddler drowns in bucket bathroom in Moradabad: मुरादाबाद जिले के सहसपुर गांव में शुक्रवार सुबह उस समय कोहराम मच गया जब दो साल का मासूम शिफान खेलते-खेलते बाथरूम में पहुंच गया। वहां रखी पानी से भरी बड़ी प्लास्टिक की बाल्टी में गिरकर उसने दम तोड़ दिया। इस दर्दनाक घटना के बाद परिजनों में चीख-पुकार मच गई और पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया।
जानकारी के अनुसार शिफान अपनी मां शहरुल के साथ ननिहाल आया हुआ था। मूल रूप से बदायूं जिले के थाना इस्लामनगर के ईसखेड़ा गांव निवासी मोहम्मद इरफान पंजाब के सरन शरीफ कस्बे में सैलून की दुकान चलाते हैं। तीन माह पहले उनकी पत्नी शहरुल अपने दोनों बेटों शिफान और अहमद रजा को लेकर मायके आ गई थी, जहां यह हादसा हुआ।
शुक्रवार सुबह करीब दस बजे शहरुल अपनी मां मुन्नी बेगम और छोटे बेटे अहमद रजा के साथ मकान की ऊपरी मंजिल पर काम कर रही थी। इस दौरान शिफान नीचे अकेला खेल रहा था। खेलते-खेलते वह बाथरूम में पहुंचा और पानी की टंकी चलाने लगा। इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सिर के बल पानी से भरी बाल्टी में गिर गया।
थोड़ी देर बाद पड़ोसन बब्बो किसी काम से घर आई। उसने खुले दरवाजे वाले बाथरूम में देखा तो बाल्टी में शिफान की दोनों टांगे ऊपर की ओर दिखाई दीं। घबराकर उसने आवाज लगाई और तुरंत मां व नानी को बुलाया। परिजन दौड़ते हुए आए और बच्चे को बाहर निकाला।
परिजन आनन-फानन में शिफान को नजदीकी निजी चिकित्सक के पास लेकर पहुंचे। लेकिन डॉक्टर ने देखते ही मासूम को मृत घोषित कर दिया। यह खबर सुनते ही घर पर मातम छा गया। ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर उमड़ आई। शिफान की मां बार-बार अपनी मां से लिपटकर रोती रही और कहती रही - "कैसी घड़ी आई जिसने मेरे लाल को मुझसे छीन लिया।"
इस दर्दनाक हादसे ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है। ननिहाल का घर मातम में डूबा हुआ है। मोहल्ले में हर कोई इस घटना से दुखी है और परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यह घटना लापरवाही नहीं बल्कि किस्मत का ऐसा वार है जिसने परिवार से उनका लाल छीन लिया।
बड़ी खबरेंView All
मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग