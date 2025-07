यूपी में दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबीं चार बच्चियां, दो सगी बहनों समेत तीन की मौत, गांव में पसरा मातम

Tragic accident in UP four girls drowned in pond: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के थाना क्षेत्र भगतपुर के अंतर्गत आने वाले ठिरियादान गांव में मंगलवार को एक बेहद दुखद घटना घटी। जंगल में चारा लेने गईं चार मासूम बच्चियों में से तीन की तालाब में डूबकर मौत हो गई, जबकि एक बच्ची किसी तरह बाहर निकलकर जान बचाने में सफल रही।