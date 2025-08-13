UP Heavy Rain: यूपी में 48 घंटों के दौरान होगी भारी बारिश! मुरादाबाद, रामपुर समेत 44 जिलों में अलर्ट जारी

UP heavy rain alert 44 districts weather warning: उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। प्रदेश के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और आने वाले 48 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को लेकर मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बिजनौर, अमरोहा, बरेली, पीलीभीत, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर जैसे 44 जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट के तहत लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।