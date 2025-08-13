UP Heavy Rain: यूपी में 48 घंटों के दौरान होगी भारी बारिश! मुरादाबाद, रामपुर समेत 44 जिलों में अलर्ट जारी

UP heavy rain alert 44 districts weather warning: उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। प्रदेश के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और आने वाले 48 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को लेकर मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बिजनौर, अमरोहा, बरेली, पीलीभीत, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर जैसे 44 जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट के तहत लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
मौसम विभाग के मुताबिक, 13 और 14 अगस्त को उत्तर प्रदेश के पश्चिमी एवं पूर्वी हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। पश्चिमी यूपी के कई स्थानों पर और पूर्वी यूपी के लगभग सभी जिलों में तेज बारिश के साथ गरज चमक की आशंका जताई गई है। बारिश के साथ वज्रपात की भी संभावना बनी हुई है, जिसके कारण लोगों को विशेष सतर्क रहने की जरूरत है।
मौसम विभाग ने देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, संतकबीरनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बरेली, पीलीभीत और आस-पास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, हरदोई, फरुखाबाद, कन्नौज और कानपुर देहात में भी तेज बारिश का खतरा है।
इन दिनों प्रदेश के अधिकांश इलाकों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। खासकर सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ और बाराबंकी में तेज गरज के साथ बिजली गिर सकती है। इसके अतिरिक्त रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों में भी बिजली चमकने के आसार हैं।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव क्षेत्र बनने जा रहा है, जो मानसून की गतिविधियों को प्रभावित करेगा। इस निम्न दबाव के चलते प्रदेश में वर्षा की तीव्रता और स्थानिक वितरण में वृद्धि होने की संभावना है। अगले 24 घंटों के भीतर यह स्थिति और भी सक्रिय हो सकती है, जिससे पूरे प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा।
मौसम विभाग ने 13 और 14 अगस्त को कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब है कि भारी बारिश और वज्रपात से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। विभाग ने लोगों से आवागमन कम करने, निचले इलाकों में सतर्क रहने, बिजली गिरने से बचाव के लिए सावधानी बरतने और सतर्क रहने का आग्रह किया है।