UP Monsoon: यूपी में मौसम हुआ खतरनाक! तेज बारिश, बिजली और तूफान के साथ लौट आया मॉनसून

UP monsoon heavy rain thunderstorm alert: उत्तर प्रदेश में मॉनसून आखिरकार अपनी पूरी ताकत के साथ लौट आया है। मौसम विभाग ने 23 अगस्त के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बारिश से न सिर्फ गर्मी और उमस से राहत मिलेगी, बल्कि मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश के दौरान सड़कें जलमग्न हो सकती हैं और यातायात प्रभावित हो सकता है।
भारी वर्षा की संभावना के चलते बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आगरा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर में जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी यूपी के कई जिलों और पूर्वी यूपी के लगभग सभी जिलों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। इनमें बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आगरा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के क्षेत्र शामिल हैं।
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार चक्रवाती परिसंचरण, निम्न दबाव का क्षेत्र और मानसून की सक्रियता के कारण आज शनिवर को प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में कई स्थानों पर और पूर्वी यूपी के लगभग सभी हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश होगी। इस दौरान कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा, तेज हवाएं और बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है। फिलहाल 26-27 अगस्त तक प्रदेश में मौसम इसी प्रकार अस्थिर रहने की संभावना है।
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1 जून से 21 अगस्त तक यूपी में अनुमानित बारिश 525.7 मिलीमीटर के सापेक्ष 524.7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य मानी जाती है। पूर्वी यूपी में अब तक 488.7 मिमी और पश्चिमी यूपी में 576.3 मिमी वर्षा दर्ज की गई है।