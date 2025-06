यूपी पुलिस को मिले 34 नए डिप्टी एसपी, पासिंग आउट परेड में दिखा जोश, महिला अफसरों की भी शानदार भागीदारी

UP Police: डॉ. भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी में 34 नए डिप्टी एसपी की पासिंग आउट परेड आयोजित हुई। इनमें 9 महिला और 25 पुरुष अधिकारी शामिल हैं।

मुरादाबाद•Jun 06, 2025 / 05:53 pm• Mohd Danish

UP police gets 34 new deputy SP: डॉ. भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी में शुक्रवार को 34 नव नियुक्त डिप्टी एसपी की पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दीक्षांत समारोह में डीजी ट्रेनिंग ने परेड की सलामी ली, जबकि एडीजी अकादमी राजीव संभरवाल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

गौरव सर्वांग सर्वोत्तम, आकांक्षा इनडोर और अवनीश आउटडोर टॉपर पुलिस सेवा में चयनित इन 34 अफसरों में 9 महिलाएं और 25 पुरुष शामिल हैं। भर्ती परीक्षा 2023 के माध्यम से चयनित इन अफसरों ने 12 माह 15 दिन का कड़ा प्रशिक्षण पूरा किया। नई दिल्ली के गौरव उपाध्याय को सर्वांग सर्वोत्तम प्रशिक्षु घोषित किया गया। वहीं, इनडोर प्रशिक्षण में महाराजगंज की आकांक्षा गौतम और आउटडोर प्रशिक्षण में गाजियाबाद के अवनीश कुमार सिंह टॉपर रहे। साइबर अपराध पर विशेष प्रशिक्षण एडीजी संभरवाल ने बताया कि सभी डिप्टी एसपी को साइबर क्राइम की रोकथाम में एक्सपर्ट बनाया गया है। इन्हें बताया गया कि साइबर अपराधी किस तरह तकनीक का दुरुपयोग कर अपराध कर रहे हैं और कैसे इन अपराधों को रोका जाए। मैदानी अनुभव के लिए खास प्रशिक्षण प्रशिक्षण के दौरान इन अफसरों को कुंभ जैसे बड़े आयोजनों में भीड़ नियंत्रण के गुर सिखाए गए। इसके अलावा आगरा, मथुरा, झांसी, अयोध्या और वाराणसी जैसे संवेदनशील जिलों में ले जाकर उन्हें व्यवहारिक अनुभव दिया गया। साथ ही मध्यप्रदेश, बिहार और राजस्थान की सीमाओं पर ले जाकर इंटरस्टेट पुलिस समन्वय का अभ्यास भी कराया गया। सीआरपीएफ कैंप में मिला विशेष अभ्यास अभ्यर्थियों को सीआरपीएफ कैंप में भी विशेष प्रशिक्षण दिया गया जिससे वे हर प्रकार की चुनौती से निपटने में सक्षम बन सकें। शुक्रवार को परेड समाप्त होने के बाद सभी डिप्टी एसपी को उनके तैनाती वाले जिलों के लिए रवाना कर दिया गया।