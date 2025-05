UP Rain: मुरादाबाद समेत 30 जिलों में गरज-चमक के साथ होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

UP Rain: यूपी के लगभग 30 जिलों में गरज-चमक के साथ वज्रपात और तेज हवाओं की संभावना है।

मुरादाबाद•May 28, 2025 / 08:58 am• Mohd Danish

UP Rain: मुरादाबाद समेत 30 जिलों में गरज-चमक के साथ होगी बारिश..

UP Rain with thunder lightning in 30 districts: उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी की है कि बुधवार को प्रदेश के लगभग 30 जिलों में गरज-चमक के साथ वज्रपात और तेज हवाओं की संभावना है।

मुरादाबाद में बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने मुरादाबाद में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है, जिससे इलाके में मौसम का मिजाज अचानक बदल सकता है। विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान लोगों को खुले क्षेत्रों में जाने से बचने और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम में यह बदलाव पूरे क्षेत्र के तापमान को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे गर्मी से आंशिक राहत मिलने की उम्मीद है। इन जिलों में अधिक खतरा मौसम विज्ञानी डॉ. अतुल कुमार सिंह के अनुसार सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, फर्रुखाबाद, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और बदायूं जिलों में मेघगर्जन और वज्रपात की आशंका जताई गई है। तेज हवाएं चलने की संभावना इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं भी चल सकती हैं। इससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तापमान का हाल मंगलवार को प्रदेश में झांसी में सबसे अधिक तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि उरई में पारा 41 डिग्री तक पहुंचा। इटावा में सबसे कम न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मुरादाबाद में अधिकतम तापमान 37.9 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह भी पढ़ें घरेलू विवाद में पति का प्राइवेट पार्ट काटा, फिर तेजाब पी गई पत्नी, घटना से इलाके में हड़कंप मानसून देगा राहत, इस बार अच्छी बारिश के आसार मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस बार पूर्वी उत्तर प्रदेश में 799 मिमी बारिश होने की संभावना है, जो सामान्य से 110 प्रतिशत अधिक है। वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 672 मिमी बारिश यानी सामान्य से 112 प्रतिशत अधिक वर्षा हो सकती है। औसतन पूरे प्रदेश में वर्षा सामान्य से 10-12 प्रतिशत अधिक रहने की संभावना है। जून माह में सामान्य से अधिक वर्षा के चलते तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे लू के दिन कम रहेंगे और आमजन को राहत मिलेगी।