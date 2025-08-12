UP Weather: यूपी में 13 से 18 अगस्त तक कैसा रहेगा मौसम? 36 जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी

UP weather alert august 2025 heavy rain: उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हल्की बारिश का सिलसिला जारी था, लेकिन 13 अगस्त से एक बार फिर तेज बारिश की दस्तक है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले दो दिनों के लिए प्रदेश के कई जिलों में बारिश, मेघगर्जन और वज्रपात को लेकर ताजा चेतावनी जारी की है।
मौसम विभाग के अनुसार बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, संभल, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर (भदोही), जौनपुर, गाजीपुर, अम्बेडकर नगर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर में मेघगर्जन और वज्रपात का खतरा बना हुआ है।
देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, पीलीभीत और आसपास के इलाकों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर और आसपास के इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। यहां येलो अलर्ट लागू है।
12 अगस्त 2025: पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों और पूर्वी यूपी में अनेक स्थानों पर बारिश व गरज-चमक के साथ बौछारें। कहीं-कहीं भारी बारिश, मेघगर्जन और वज्रपात की संभावना।
13 अगस्त 2025: पश्चिमी यूपी में अनेक और पूर्वी यूपी में लगभग सभी स्थानों पर बारिश। कहीं-कहीं भारी से अति भारी बारिश, बिजली गिरने और मेघगर्जन का खतरा।
14 अगस्त 2025: पूरे यूपी में बारिश का दौर जारी, कई जगह भारी से अति भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट।
15 अगस्त 2025: पश्चिमी यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जबकि पूर्वी यूपी में भी मध्यम से तेज बारिश की संभावना।
16 अगस्त 2025: कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, कहीं-कहीं भारी बारिश का अंदेशा।
17 अगस्त 2025: पश्चिमी यूपी में कुछ और पूर्वी यूपी में कहीं-कहीं बारिश।
18 अगस्त 2025: प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना।
खराब मौसम में खुले मैदान और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें। खेतों में काम करने या जलभराव वाले क्षेत्रों में जाने से परहेज करें। बिजली गिरने के समय मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग कम करें। प्रशासन और मौसम विभाग की ताजा अपडेट पर ध्यान दें।