UP Weather: यूपी में 13 से 18 अगस्त तक कैसा रहेगा मौसम? 36 जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी

UP Weather Aalert August 2025: उत्तर प्रदेश में 13 से 18 अगस्त को भारी बारिश, मेघगर्जन और वज्रपात का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 22 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Aug 12, 2025

up weather alert august 2025 heavy rain thunderstorm orange yellow alert
UP Weather: यूपी में 13 से 18 अगस्त तक कैसा रहेगा मौसम? Image Source - Social Media

UP weather alert august 2025 heavy rain: उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हल्की बारिश का सिलसिला जारी था, लेकिन 13 अगस्त से एक बार फिर तेज बारिश की दस्तक है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले दो दिनों के लिए प्रदेश के कई जिलों में बारिश, मेघगर्जन और वज्रपात को लेकर ताजा चेतावनी जारी की है।

36 जिलों में बारिश और बिजली गिरने की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, संभल, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर (भदोही), जौनपुर, गाजीपुर, अम्बेडकर नगर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर में मेघगर्जन और वज्रपात का खतरा बना हुआ है।

Sambhal: सपा सांसद बर्क की मुश्किलें बढ़ीं! कोर्ट ने अवैध हिस्से को हटाने का दिया आदेश, 30 दिन में बुलडोजर की चेतावनी
सम्भल
sambhal sp mp ziaur rahman barq illegal construction court order demolition

15 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट

देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, पीलीभीत और आसपास के इलाकों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

22 जिलों में येलो अलर्ट

सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर और आसपास के इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। यहां येलो अलर्ट लागू है।

IMD का पूर्वानुमान

12 अगस्त 2025: पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों और पूर्वी यूपी में अनेक स्थानों पर बारिश व गरज-चमक के साथ बौछारें। कहीं-कहीं भारी बारिश, मेघगर्जन और वज्रपात की संभावना।

13 अगस्त 2025: पश्चिमी यूपी में अनेक और पूर्वी यूपी में लगभग सभी स्थानों पर बारिश। कहीं-कहीं भारी से अति भारी बारिश, बिजली गिरने और मेघगर्जन का खतरा।

14 अगस्त 2025: पूरे यूपी में बारिश का दौर जारी, कई जगह भारी से अति भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट।

15 अगस्त 2025: पश्चिमी यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जबकि पूर्वी यूपी में भी मध्यम से तेज बारिश की संभावना।

16 अगस्त 2025: कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, कहीं-कहीं भारी बारिश का अंदेशा।

17 अगस्त 2025: पश्चिमी यूपी में कुछ और पूर्वी यूपी में कहीं-कहीं बारिश।

18 अगस्त 2025: प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना।

सुरक्षा के लिए जरूरी सावधानियां

खराब मौसम में खुले मैदान और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें। खेतों में काम करने या जलभराव वाले क्षेत्रों में जाने से परहेज करें। बिजली गिरने के समय मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग कम करें। प्रशासन और मौसम विभाग की ताजा अपडेट पर ध्यान दें।

up news

UP News Hindi

up weather

UP Weather Forecast

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

12 Aug 2025 08:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / UP Weather: यूपी में 13 से 18 अगस्त तक कैसा रहेगा मौसम? 36 जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी

