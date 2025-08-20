IMD Forecast: यूपी में फिर सक्रिय होगा मानसून, आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी, जानें कब होगी झमाझम बरसात

UP weather alert heavy rainfall 50 districts imd forecast: अगस्त माह की शुरुआत उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश से हुई। 1 से 14 अगस्त तक प्रदेशभर में सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। लेकिन पिछले चार दिनों से मौसम का मिजाज बदल गया और धूप की तपिश ने तापमान को 5-6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया। अब मौसम विभाग का कहना है कि 21 अगस्त से प्रदेश में फिर से झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू होगा।