मुरादाबाद

IMD Forecast: यूपी में फिर सक्रिय होगा मानसून, आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी, जानें कब होगी झमाझम बरसात

IMD Forecast Heavy Rainfall Alert: भारतीय मौसम विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के अनुसार 21 से 24 अगस्त तक उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Aug 20, 2025

up weather alert heavy rainfall 50 districts imd forecast
IMD Forecast: यूपी में फिर सक्रिय होगा मानसून | AI Generated Image

UP weather alert heavy rainfall 50 districts imd forecast: अगस्त माह की शुरुआत उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश से हुई। 1 से 14 अगस्त तक प्रदेशभर में सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। लेकिन पिछले चार दिनों से मौसम का मिजाज बदल गया और धूप की तपिश ने तापमान को 5-6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया। अब मौसम विभाग का कहना है कि 21 अगस्त से प्रदेश में फिर से झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू होगा।

21 अगस्त से 24 अगस्त तक भारी बारिश का दौर

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के अनुसार 21 से 24 अगस्त तक उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, 21 अगस्त को मुरादाबाद मंडल समेत मध्य और पूर्वी यूपी में तेज बारिश हो सकती है। 22 अगस्त से बारिश की तीव्रता और बढ़ेगी, जबकि 23 और 24 अगस्त को पूरब से पश्चिम तक बादल जमकर बरसेंगे।

50 जिलों में वज्रपात और तेज हवाओं का अलर्ट

मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 50 से अधिक जिलों में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इसके साथ ही वज्रपात (Lightning Strike) का भी खतरा बना रहेगा। इस दौरान दिन और रात के तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है।

इन जिलों में होगी झमाझम बारिश

21 और 22 अगस्त को मुरादाबाद, रामपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और आसपास के जिलों में तेज बारिश के आसार हैं। वहीं, सहारनपुर, शामली, संभल, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर और अमरोहा में भी मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है।

20 Aug 2025 11:34 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / IMD Forecast: यूपी में फिर सक्रिय होगा मानसून, आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी, जानें कब होगी झमाझम बरसात

