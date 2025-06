Moradabad News: मुरादाबाद में दो पत्नियों के बीच फंसा युवक, हुआ बुरा हाल, छुपाई गई शादी की सच्चाई, खुलते ही मचा बवाल

मुरादाबाद•Jun 25, 2025 / 10:54 am• Mohd Danish

Young man stuck between two wives in Moradabad: मुरादाबाद जिले के भदौरा इलाके से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक की दो शादियों का राज खुलने पर जमकर हंगामा हुआ। जानकारी के मुताबिक, भदौरा निवासी सौरभ ने 13 साल पहले कुंदरकी थाना क्षेत्र के शेखुपुर सराय की एक युवती से शादी की थी। दोनों के दो बच्चे हैं एक बेटा और एक बेटी। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन पांच साल पहले सौरभ का संबंध बिलारी की एक युवती से बन गया और उसने दूसरी शादी कर ली।

छुपाई गई शादी की सच्चाई, खुलते ही मचा बवाल सौरभ ने अपनी दूसरी शादी की जानकारी पहली पत्नी से छिपाई। जब हाल ही में पहली पत्नी को इस शादी के बारे में पता चला तो वह आगबबूला हो गई। पति-पत्नी के बीच झगड़ा शुरू हुआ और गुस्से में आकर पहली पत्नी कुंदरकी थाने पहुंची। वहां उसने पति सौरभ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने किया अरेस्ट, कोर्ट पहुंचा मामला शिकायत के आधार पर पुलिस ने सौरभ को गिरफ्तार कर लिया और शांति भंग की धाराओं में एसडीएम कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में मामला और दिलचस्प मोड़ पर आ गया, जब दोनों पत्नियां खुद कोर्ट में पति को जेल न भेजने की अपील करने लगीं। दोनों पत्नियों ने किया समझौता, पति को मिली रिहाई सुनवाई के दौरान दोनों महिलाओं ने कोर्ट से आग्रह किया कि पति को रिहा कर दिया जाए क्योंकि वे आपसी समझौते से इस मामले को सुलझाना चाहती हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सहमति को देखते हुए सौरभ को रिहा कर दिया। इसके बाद दोनों पत्नियों ने बच्चों की खातिर पति के साथ रहने का निर्णय लिया।