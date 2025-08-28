भाजपा नेता के घर ताबड़तोड़ फायरिंग, बाइक सवार बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस

बताया जा रहा है कि, ये घटना कोतवाली थाना इलाके के कमिश्नरी कॉलोनी रोड पर घटी है, जहां बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष नागेंद्र तिवारी के घर पर फायरिंग की वारदात हुई है। बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने दो राउंड फायरिंग की है। फायरिंग की सूचना मिलते ही पूर्व विधायक रघुराज कंसाना सहित भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे।