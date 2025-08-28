Patrika LogoSwitch to English

मुरैना

भाजपा नेता के घर ताबड़तोड़ फायरिंग, बाइक सवार बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस

BJP Leader House Firing : भाजपा नेता के घर पर फायरिंग की घटना से सनसनी फैल गई है। बाइक सवार अज्ञात बदमाश दो राउंड फायर कर मौके से फरार हो गए। भाजपा ने ही कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल।

मुरैना

Faiz Mubarak

Aug 28, 2025

BJP Leader House Firing
भाजपा नेता के घर पर फायरिंग (Photo Source- Patrika)

BJP Leader House Firing :मध्य प्रदेश के मुरैना में भाजपा नेता के घर पर फायरिंग की घटना से सनसनी फैल गई है। बाइक सवार अज्ञात बदमाश दो राउंड फायर कर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मुरैना सीएसपी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शरु कर दी है।

बताया जा रहा है कि, ये घटना कोतवाली थाना इलाके के कमिश्नरी कॉलोनी रोड पर घटी है, जहां बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष नागेंद्र तिवारी के घर पर फायरिंग की वारदात हुई है। बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने दो राउंड फायरिंग की है। फायरिंग की सूचना मिलते ही पूर्व विधायक रघुराज कंसाना सहित भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे।

कानून व्यवस्था पर उठे सवाल

फायरिंग की घटना की सूचना पुलिस को नेताओं ने दी। सीएसपी समेत भारी पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। इधर, पूर्व विधायक ने कानून व्यवस्था और पुलिस की सुरक्षा पर सवाल उठाये। कोतवाली पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है।

Published on:

28 Aug 2025 10:40 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / भाजपा नेता के घर ताबड़तोड़ फायरिंग, बाइक सवार बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस

