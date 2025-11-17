Murder Case: पूर्व सरपंच के पक्के मकान और कब्जे पर चला बुलडोजर, 2.85 करोड़ का कब्जा ध्वस्त

गोपी गांव की भूमि सर्वे क्रमांक 434 रकबा 4.910 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 455 रकबा 6.680 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 456/1 रकवा 0.950 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 991 रकवा 4.190 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 992 रकवा 5.890 हेक्टेयर पर रामकरन तोमर, रामकेश तोमर, शिवसेवक तोमर, रामसेवक पुत्रगण दर्शन सिंह जाति ठाकुर निवासी गोपी सालों से जोतकर गेहूं, सरसों, बाजरा, आलू की फसल बोकर हर साल लाखों रुपए का लाभ ले रहे थे। इसी 107 बीघा जमीन की शिकायत मोहनपुरा निवासी युवक जय तोमर ने की थी। इस शिकायत को वापस लेने के लिए ही आरोपी पूर्व सरपंच द्वारा युवक को लगातार धमकियां दी जा रही थीं।