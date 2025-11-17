Murder Case: पूर्व सरपंच के पक्के मकान और कब्जे पर चला बुलडोजर, 2.85 करोड़ का कब्जा ध्वस्त

bulldozer action ex sarpanch illegal enroachments (फोटो- सोशल मीडिया)
Bulldozer Action: मुरैना के गोपी गांव में चरनोई की जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत करने वाले युवक जय तोमर (22) पुत्र भगवान सिंह तोमर की हत्या (jai tomar murder case) करने वाले जिलाबदर पूर्व सरपंच रामकरन सिंह तोमर और उनके परिजन के अवैध अतिक्रमण पर रविवार को बुलडोजर चला।
पुलिस-प्रशासन की टीम सुबह 11 बजे गोपी गांव में पहुंची और पूर्व और उसके परिजन द्वारा कब्जाई गई 107 बीघा चरनोई जमीन में बोई गई आलू, सरसों की फसल को जेसीबी से उजाड़ दिया। इतना ही नहीं इसी चरनोई की जमीन पर बनाए गए एक मंजिला पक्के मकान को भी जेसीबी से जमींदोज किया गया। (MP News)
गोपी गांव की भूमि सर्वे क्रमांक 434 रकबा 4.910 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 455 रकबा 6.680 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 456/1 रकवा 0.950 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 991 रकवा 4.190 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 992 रकवा 5.890 हेक्टेयर पर रामकरन तोमर, रामकेश तोमर, शिवसेवक तोमर, रामसेवक पुत्रगण दर्शन सिंह जाति ठाकुर निवासी गोपी सालों से जोतकर गेहूं, सरसों, बाजरा, आलू की फसल बोकर हर साल लाखों रुपए का लाभ ले रहे थे। इसी 107 बीघा जमीन की शिकायत मोहनपुरा निवासी युवक जय तोमर ने की थी। इस शिकायत को वापस लेने के लिए ही आरोपी पूर्व सरपंच द्वारा युवक को लगातार धमकियां दी जा रही थीं।
हिस्ट्रीशीटर जिलाबदर पूर्व सरपंच रामकरन सिंह तोमर ने अयोध्या में बैठकर 10 नवंबर को जय तोमर के दोस्त आदित्य परमार निवासी भाई खां का पुरा की मुखबिरी पर हमले की साजिश रची। पूर्व सरपंच के भाई पप्पू, बेटे सौरभ, भतीजे गणेश और कान्हा सहित 3-10 लोगों ने लाठियों से घेरकर हमला कर दिया था। हमले में घायल जय तोमर की 14 नवंबर को ग्वालियर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। (MP News)
