Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरैना

Murder Case: पूर्व सरपंच के पक्के मकान और कब्जे पर चला बुलडोजर, 2.85 करोड़ का कब्जा ध्वस्त

MP News: युवक की हत्या के आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई हुई। प्रशासन ने पूर्व सरपंच व परिजनों के 107 बीघा कब्जे से जमीन मुक्त कर पक्का मकान जमींदोज कर दिया।

1 minute read
Google source verification

मुरैना

image

Akash Dewani

Nov 17, 2025

bulldozer action morena ex sarpanch ambah jai tomar murder case mp news

bulldozer action ex sarpanch illegal enroachments (फोटो- सोशल मीडिया)

Bulldozer Action: मुरैना के गोपी गांव में चरनोई की जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत करने वाले युवक जय तोमर (22) पुत्र भगवान सिंह तोमर की हत्या (jai tomar murder case) करने वाले जिलाबदर पूर्व सरपंच रामकरन सिंह तोमर और उनके परिजन के अवैध अतिक्रमण पर रविवार को बुलडोजर चला।

पुलिस-प्रशासन की टीम सुबह 11 बजे गोपी गांव में पहुंची और पूर्व और उसके परिजन द्वारा कब्जाई गई 107 बीघा चरनोई जमीन में बोई गई आलू, सरसों की फसल को जेसीबी से उजाड़ दिया। इतना ही नहीं इसी चरनोई की जमीन पर बनाए गए एक मंजिला पक्के मकान को भी जेसीबी से जमींदोज किया गया। (MP News)

चरनोई की जमीन सालों से जोत रहे थे आरोपी

गोपी गांव की भूमि सर्वे क्रमांक 434 रकबा 4.910 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 455 रकबा 6.680 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 456/1 रकवा 0.950 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 991 रकवा 4.190 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 992 रकवा 5.890 हेक्टेयर पर रामकरन तोमर, रामकेश तोमर, शिवसेवक तोमर, रामसेवक पुत्रगण दर्शन सिंह जाति ठाकुर निवासी गोपी सालों से जोतकर गेहूं, सरसों, बाजरा, आलू की फसल बोकर हर साल लाखों रुपए का लाभ ले रहे थे। इसी 107 बीघा जमीन की शिकायत मोहनपुरा निवासी युवक जय तोमर ने की थी। इस शिकायत को वापस लेने के लिए ही आरोपी पूर्व सरपंच द्वारा युवक को लगातार धमकियां दी जा रही थीं।

पूर्व सरपंच के परिजन ने लाठियों से पीटा था

हिस्ट्रीशीटर जिलाबदर पूर्व सरपंच रामकरन सिंह तोमर ने अयोध्या में बैठकर 10 नवंबर को जय तोमर के दोस्त आदित्य परमार निवासी भाई खां का पुरा की मुखबिरी पर हमले की साजिश रची। पूर्व सरपंच के भाई पप्पू, बेटे सौरभ, भतीजे गणेश और कान्हा सहित 3-10 लोगों ने लाठियों से घेरकर हमला कर दिया था। हमले में घायल जय तोमर की 14 नवंबर को ग्वालियर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। (MP News)

ये भी पढ़ें

युवक की मौत पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, चक्काजाम कर जताया विरोध, सड़क पर लंबा ट्रैफिक
नीमच
neemuch road accident youth death grampanchayat protest mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Nov 2025 02:36 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / Murder Case: पूर्व सरपंच के पक्के मकान और कब्जे पर चला बुलडोजर, 2.85 करोड़ का कब्जा ध्वस्त

बड़ी खबरें

View All

मुरैना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में ‘महापौर’ के सामने खुली अफसरों की ‘रेट लिस्ट’, मांगी 18 हजार की रिश्वत; देखें LIVE भ्रष्टाचार

मुरैना

शहर में अभियान, इधर न्यू हाउसिंग बोर्ड के पार्क से अवैध कब्जा नहीं हटा पा रहा प्रशासन

मुरैना

MP में आधा सैकड़ा पंचायत और सहायक सचिव का कटा वेतन, कलेक्टर ने की कड़ी कार्रवाई

morena panchayat secretary salary cut cm helpline pending collector action mp news
मुरैना

फंस गया SIR सर्वे: मोबाइल छोड़िए, कंप्यूटर का ABCD तक नहीं जानते बीएलओ

voter list sir survey technical glitches morena blo mp news
मुरैना

मुरैना में 24 लाखों का हुआ नहरों की सफाई का ठेका, सफाई अधूरी, किसान चिंतित

मुरैना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.