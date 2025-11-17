युवक की मौत पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, चक्काजाम कर जताया विरोध, सड़क पर लंबा ट्रैफिक

ये मामला 11 नवंबर का है। राजस्थान के प्रतापगढ़ के समीप ग्राम भुवासिया में कालूलाल पिता मथुरालाल सेन 45 वर्ष अपनी पत्नी रेखाबाई के साथ अपने रिश्तेदार से मिलने गए थे। मंगलवार शाम को नीमच लौटते समय शाम 6 हरवार-पापलिया के समीप प्रतापगढ़ मार्ग पर कार चालक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायली हो गए थे। हादसे के बाद मौके पर जमा लोगों ने दोनों घायलों को चिकित्सालय नीमच पहुंचाया। जहां से गंभीर अवस्था में दोनों घायलों को उपचार के लिए अहमदाबाद रेफर कर दिया गया था।