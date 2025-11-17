Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नीमच

युवक की मौत पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, चक्काजाम कर जताया विरोध, सड़क पर लंबा ट्रैफिक

MP News: सड़क हादसे में युवक की मौत और FIR दर्ज न होने से ग्रामीण भड़क गए। सैकड़ों लोगों ने देवली में मुख्य मार्ग जाम कर पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए।

2 min read
Google source verification

नीमच

image

Akash Dewani

Nov 17, 2025

neemuch road accident youth death grampanchayat protest mp news

villagers protest over youth died in road accident (Patrika.com)

Neemuch Road Accident: सप्ताह भर पहले नीमच के जीरन थाना क्षेत्र में एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। पत्नी गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज अहमदाबाद में चल रहा है। हादसे के बाद भी आरोपी कार चालक के खिलाफ जीरन प्रकरण दर्ज नहीं किया गया। इसके विरोध में सोमवार को देवली देवली के सैकड़ों ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। जाम के चलते मार्ग के दोनों और करीब डेढ़ किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। (MP News)

रिश्तेदार से मिलने राजस्थान गया था मृतक

ये मामला 11 नवंबर का है। राजस्थान के प्रतापगढ़ के समीप ग्राम भुवासिया में कालूलाल पिता मथुरालाल सेन 45 वर्ष अपनी पत्नी रेखाबाई के साथ अपने रिश्तेदार से मिलने गए थे। मंगलवार शाम को नीमच लौटते समय शाम 6 हरवार-पापलिया के समीप प्रतापगढ़ मार्ग पर कार चालक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायली हो गए थे। हादसे के बाद मौके पर जमा लोगों ने दोनों घायलों को चिकित्सालय नीमच पहुंचाया। जहां से गंभीर अवस्था में दोनों घायलों को उपचार के लिए अहमदाबाद रेफर कर दिया गया था।

रास्ते में ही हो गई पति की मौत

अहमदाबाद जाते समय रास्ते में मंगलवाड़ चौराहे पर कालूलाल की मौत हो गई। इस कारण उन्हें वापस नीमच ले आए। उपचार के लिए उनकी पत्नी को अहमदाबाद में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना में रेखाबाई के कूल्हे व रीड की हड्डी में गहरी चोट आई है। बताया जा रहा है कि उनकी स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। (MP News)

ये भी पढ़ें

बड़ा हादसा: MP में बंद पड़ी खदान ढही, अवैध कोयला चोरी के बीच मलबा गिरा, चार लोग दबे
छिंदवाड़ा
closed open cast mine accident illegal coal mining chhindwara 4 injured mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Nov 2025 12:28 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Neemuch / युवक की मौत पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, चक्काजाम कर जताया विरोध, सड़क पर लंबा ट्रैफिक

बड़ी खबरें

View All

नीमच

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भाजपा के सीनियर लीडर का निधन, पार्टी में शोक की लहर

bjp leader passed away
नीमच

एमपी में घर के बाहर खेल रही बच्ची को खींच ले गए आवारा कुत्ते, आईसीयू में भर्ती

neemuch
नीमच

दहेज का सामान लेकर लौट रहा था परिवार तभी मिली ‘दुल्हन’ की मौत की खबर

neemuch
नीमच

success story: DSP बनकर किसान की बेटी पूजा ने भाई से किया वादा निभाया

NEEMUCH POOJA JAT
नीमच

केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में राजस्थान से दिल्ली जा रहा नशीला पदार्थ पकड़ा

Central Bureau of Narcotics Action
नीमच
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.