मुरैना

बड़ी खबर: MP में दलित परिवार को घर घुसकर दबंगों ने पीटा, वीडियो वायरल

MP News: बाजरे की फसल काटने को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि दबंगों ने दलित परिवार के घर में घुसकर लात-घूंसों और डंडों से हमला कर दिया, वीडियो वायरल हुआ।

2 min read

मुरैना

image

Akash Dewani

Oct 15, 2025

dalit family beaten video viral case land dispute morena mp news

dalit family beaten video viral case land dispute morena (फोटो- सोशल मीडिया)

dalit family beaten video viral: अंबाह के नगरा थाना क्षेत्र के छत्रपाल का पुरा कीचौल गांव में बाजरे की फसल काटने को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने एक दलित परिवार के घर में घुसकर मारपीट कर दी। घटना सोमवार सुबह 11:30 बजे की बताई गई है।

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।पीड़ित परिवार ने आरोपी को उसकी फसल काटने से रोक दिया था, जिसके बाद यह विवाद हुआ। मारपीट जो वीडियो सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस ने श्यामू तोमर समेत 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। (MP News)

ये है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, छत्रपाल का पुरा कीचौल निवासी 37 वर्षीय कमलकिशोर जाटव ने अपने ही समाज के एक व्यक्ति से 18 बिस्वा का खेत खरीदा था। यह खेत मौके पर कागज में दर्ज रकबे से कम निकला। इसी खेत का एक तिहाई हिस्सा आरोपी श्यामू तोमर का भी है, जिसमें उसने बाजरे की फसल बोई थी।

जब श्यामू अपनी फसल काटने गया तो कमलकिशोर ने उसे रोक दिया और कहा कि पहले उसकी जमीन पूरी की जाए। इसी बात को लेकर घर जाकर लात-घूसों और डंडों से पीटा। फसल काटने से रोके जाने पर श्यामू तोमर नाराज हो गया। (MP News)

वीडियो हुआ वायरल, 7 पर केस दर्ज

पीड़ित परिवार ने आरोपी को उसकी फसल काटने से रोक दिया था, जिसके बाद यह विवाद हुआ। मारपीट जो वीडियो सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस ने श्यामू तोमर समेत 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सोमवार सुबह वह अपने परिजनों के साथ कमलकिशोर जाटव के घर पहुंचा और उनके परिवार के साथ लात-घूसों और डंडों से मारपीट शुरू कर दी। पुलिस ने श्यामू तोमर, अनमोल तोमर, रामू तोमर, लिली तोमर, कृष्णपाल तोमर, बालू तोमर और पंकज तोमर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। (MP News)

पुलिस ने कहा ये

विवाद जमीन का है। आरोपी अपनी फसल काटने गए थे। जिसे कमलकिशोर ने रोक दिया। इससे नाराज होकर आरोपियों ने उसके घर जाकर उसकी मारपीट कर दी। मामले में 7 लोगों पर केस दर्ज किया है।- रवि भदौरिया, एसडीओपी अंबाह

15 Oct 2025 11:45 am

15 Oct 2025 11:39 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / बड़ी खबर: MP में दलित परिवार को घर घुसकर दबंगों ने पीटा, वीडियो वायरल

