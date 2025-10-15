बड़ी खबर: MP में दलित परिवार को घर घुसकर दबंगों ने पीटा, वीडियो वायरल

पीड़ित परिवार ने आरोपी को उसकी फसल काटने से रोक दिया था, जिसके बाद यह विवाद हुआ। मारपीट जो वीडियो सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस ने श्यामू तोमर समेत 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सोमवार सुबह वह अपने परिजनों के साथ कमलकिशोर जाटव के घर पहुंचा और उनके परिवार के साथ लात-घूसों और डंडों से मारपीट शुरू कर दी। पुलिस ने श्यामू तोमर, अनमोल तोमर, रामू तोमर, लिली तोमर, कृष्णपाल तोमर, बालू तोमर और पंकज तोमर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। (MP News)