बचत उत्सव के बीच झटका, डाक विभाग ने रजिस्टर्ड पोस्ट किया बंद, स्पीडपोस्ट महंगी

GST Bachat Utsav: एक ओर जहां सरकार जीएसटी 2.0 को 'बचत उत्सव' बताकर प्रचारित कर रही है, वहीं दूसरी ओर भारतीय डाक विभाग (Postal Department) ने आम जनता की जेब पर सीधा बोझ डाल दिया है। 1 अक्टूबर से लागू नई व्यवस्था के तहत किफायती और भरोसेमंद मानी जाने वाली रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा (registered post service) को प्रभावी रूप से बंद कर दिया गया है। अब ग्राहकों को केवल स्पीड पोस्ट (speed post) का विकल्प दिया जा रहा है, जिसके शुल्क में भी 25 से 125 प्रतिशत तक की वृद्धि कर दी गई है।