I Love Shiv… अगर छेड़ा तो नहीं छोड़ेंगे, धीरेंद्र शास्त्री का बयान

शुक्रवार को गल्ला मंडी में आयोजित एकदिवसीय प्रवचन में उन्होंने आगे कहा कि हिंदुओं आप अपने बच्चों के लिए कितनी भी कार-संपत्ति छोडक़र जाओ, लेकिन अगर उन्हें संस्कार और संस्कृति नहीं दी तो सब व्यर्थ है। अगर आपके संस्कारवान रहेंगे तो वे जहां रहेंगे, जैसे रहेंगे, वह जीवन जीने की कला सीख जाएंगे। उन्होंने सात नवंबर से दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा निकालने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा अगर हिंदू एकजुट नहीं हुए तो हमारा भी वहीं हाल होगा जैसा बांग्लादेश, म्यामार और पश्चिम बंगाल में हो रहा है। इसलिए समय आ गया है कि सभी हिंदू एकजुट हो जाएं। सशक्त हिंदवी राष्ट्र तभी बनेगा जब हम जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद के नाम पर लड़ना छोड़ देंगे।