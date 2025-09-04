मुरैना में प्राइवेट दुकानों पर ब्लैक में बिक रहा खाद, सरकारी केन्द्रों पर लंबी लाइन



शहर में खाद वितरण के लिए तीन केन्द्र बनाए गए हैं, जिनमें एम पी एग्रो बाईपास, कृषि मंडी डीएमओ एवं जीवाजी गंज में मार्केटिंग का केन्द्र बनाया है, जहां से किसानों को अब टोकन की बजाय सीधे पैसे जमा करके रसीद दी जा रही है जिससे किसान उर्वरक ले जा सके लेकिन कृषि मंडी के डीएमओ वाले केन्द्र पर सोमवार को सुबह साढ़े नौ बजे काउंटर नहीं खोला गया। इसलिए किसान परेशान रहे। किसानों का कहना हैं कि प्राइवेट दुकानों पर ब्लैक में खाद बिक रहा है लेकिन सरकारी केन्द्रों पर पर्याप्त खाद नहीं मिल रहा है।