प्रेमी के हाथ में पत्नी के चेहरे का टैटू देख हिल गया पति, उठाया जानलेवा कदम…

पुलिस को शक हुआ और मृतक की पत्नी व उसके प्रेमी मुकेश कुशवाह से पूछताछ की और उनके मोबाइल चेक किए तो स्पष्ट हो गया कि मृतक की पत्नी व आरोपी मुकेश कुशवाह के बीच संबंध हैं और दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। उनके मोबाइल में दोनों के बीच चैट भी होती थी। मोबाइल से चैट व ऑडियो भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। आरोपी मुकेश कुशवाह मृतक की पत्नी से प्रेम करता था इस वजह से उसने उसका चित्र अपने हाथ पर गुदबा लिया था। पुलिस ने मृतक की पत्नी व उसके प्रेमी मुकेश कुशवाह का कस्टडी में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।