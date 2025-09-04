प्रेमी के हाथ में पत्नी के चेहरे का टैटू देख हिल गया पति, उठाया जानलेवा कदम…

MP News: मुरैना के अंबाह क्षेत्र के वार्ड सात स्थित बिहार कॉलोनी निवासी एक युवक ने पत्नी के चरित्र पर संदेह होने पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को कस्टडी में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार बीते एक सितंबर की सुबह छह बजे संतोष शर्मा (40) पुत्र रामशंकर शर्मा निवासी वार्ड सात स्थित बिहार कॉलोनी के गले व सीने में दर्द हुआ तो उसको इलाज के लिए पत्नी व उसका प्रेमी मुकेश कुशवाह निवासी बरेह अंबाह से जिला अस्पताल मुरैना ले गया, जहां चिकित्सक ने संतोष को मृत घोषित कर दिया। उसके बाद उसकी पत्नी व प्रेमी ग्वालियर ले गए। वहां भी मृत घोषित कर दिया। मृतक के शव का पीएम कराया गया तो पृथम दृष्टया जहर से मौत होने की बात सामने आई।
पुलिस को शक हुआ और मृतक की पत्नी व उसके प्रेमी मुकेश कुशवाह से पूछताछ की और उनके मोबाइल चेक किए तो स्पष्ट हो गया कि मृतक की पत्नी व आरोपी मुकेश कुशवाह के बीच संबंध हैं और दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। उनके मोबाइल में दोनों के बीच चैट भी होती थी। मोबाइल से चैट व ऑडियो भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। आरोपी मुकेश कुशवाह मृतक की पत्नी से प्रेम करता था इस वजह से उसने उसका चित्र अपने हाथ पर गुदबा लिया था। पुलिस ने मृतक की पत्नी व उसके प्रेमी मुकेश कुशवाह का कस्टडी में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
मृतक के भाई रविन्द्र शर्मा जो कि सेना में नौकरी करता है, ने बताया कि मां पहले ही गुजर चुकी है। पिताजी को कम सुनाई पड़ता है। भाई संतोष शर्मा ऑटो चलाता था। आरोपी मुकेश कुशवाह ने पहले भाई से दोस्ती की और फिर घर पर आना जाना शुरु किया। उसके बाद भाभी के संपर्क में आया।
संतोष शर्मा की पत्नी व मुकेश कुशवाह के बीच अवैध प्रेम संबंध (illegal relationship) थे, इसके चलते ही संतोष ने जहर खाया। इससे मौत हुई। मोबाइल से चैट व ऑडियो जब्त कर लिया है। मृतक की पत्नी व आरोपी मुकेश कुशवाह के खिलाफ आत्महत्या दुष्प्रेरण का मामला दर्ज किया है।- रवि भदौरिया, एसडीओपी, अंबाह