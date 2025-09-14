सिस्टम से परेशान सैनिक, बोला- ‘अपना घर जमीन सब चोर, पुलिस और नेताओं को दे दूंगा..’

करीब सात मिनट के वीडियो में सैनिक सत्यनारायण आगे कहता है कि मैं कई बार टीआई साहब से फोन पर बात की उन्होंने कुछ दिन चोर को एक शाम को पकड़ा भी लेकिन सुबह छोड़ दिया। जबकि मुझसे फोन पर कहा था कि चोर यही है और फौजी तुम्हारा सारा सामान मिल जाएगा। जब मुझे पता चला कि चोर को छोड़ दिया है तो मैंने फिर फोन किया तो कहने लगे किये चोर नहीं है। टीआई अब मेरा फोन तक नहीं उठाते। मेरे घर से चोरों का घर तीन-चार किलोमीटर दूर है। गांव में भी सब कह रहे हैं, कि यही चोर हैं और पुलिस ने ले-देकर इन्हें छोड़ दिया है। पहले मैं जम्मू था अब बैंगलुरू में हूं। दो बार एसपी साहब के सामने गया, एक बार एएसपी साहब से गुहार लगाई, चौथी बार मुझे कोई नहीं मिला, घंटों इंतजार कर वापिस आ गया, पर कहीं सुनवाई नहीं कर रहे। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करके भी कुछ नहीं हुआ। सीएम साहब से मेरा अनुरोध है, कि चोरी गया मेरा सामान दिलवाएं या फिर मुझे गांव छोड़ने की अनुमति दे दी। मेरा छोटा सा घर है, थोड़ी सी जमीन है, उसे चोरों को दे दू दूंगा, पुलिस को दे दूंगा और अगर नेताओं को चाहिए तो उन्हें दे दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं यूं ही खाली हाथ चला जाऊंगा।