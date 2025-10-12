Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरैना

किसानों पर भड़का पुलिस अफसर, धमकाते हुए कहा-‘लाल-पीला कर दूंगा’

Morena- एमपी के एक पुलिस अफसर पर किसानों को धमकाने का गंभीर आरोप लगा है। मुरैना में ग्रीन फील्ड हाईवे का विरोध कर रहे किसानों ने बसैया के थाना प्रभारी अरुण कुशवाहा पर ये आरोप लगाया है।

less than 1 minute read

मुरैना

image

deepak deewan

Oct 12, 2025

Police officer lashes out at farmers in Morena in MP

Police officer lashes out at farmers in Morena in MP (फोटो सोर्स: पत्रिका)

Morena- एमपी के एक पुलिस अफसर पर किसानों को धमकाने का गंभीर आरोप लगा है। मुरैना में ग्रीन फील्ड हाईवे का विरोध कर रहे किसानों ने बसैया के थाना प्रभारी अरुण कुशवाहा पर ये आरोप लगाया है। किसानों के अनुसार कुशवाहा ने उन्हें
रात में थाने बुलाया और धमकाते हुए कहा कि लाल पीले होकर घर जाओगे…। पता चला है कि थाना प्रभारी की किसानों को दी जा रही इस धमकी का किसी ने वीडियो बना लिया। अब एसपी ने मामले की जांच की बात कही है। इधर किसान नेताओं ने पुलिस अधिकारी की शिकायत कर दिल्ली तक आंदोलन की चेतावनी दी है।

आगरा ग्वालियर ग्रीन फील्ड हाईवे निर्माण का मुरैना जिले के कई किसान विरोध कर रहे हैं। माता बसैया थाना क्षेत्र के सैकड़ों किसान अपनी जमीन बचाने के लिए शनिवार शाम इकठ्ठे होकर चर्चा कर रहे थे। थाना प्रभारी अरुण कुशवाहा तक यह सूचना पहुंची तो उन्होंने किसानों को थाने बुलाया।

इधर किसानों ने थाना जाने से इंकार कर दिया। इससे थाना प्रभारी गुस्सा उठा और रात में ही किसानों को धमकाकर थाने बुला लिया। किसानों को थाने में थाना प्रभारी अरुण कुशवाहा ने फटकार लगाना शुरु कर दिया। आरोप है कि थाना प्रभारी ने किसानों से कहा कि तमीज से पेश नहीं आए तो लाल-पीला कर दूंगा। इस घटनाक्रम का किसी ने वीडियो बना लिया।

एसपी समीर सौरभ ने मामले की जांच की बात कही

संयुक्त किसान मोर्चा के नेता रामचित्र महाना ने थाना प्रभारी द्वारा किसानों को धमकाने पर गुस्सा जताया। उन्होंने कहा कि किसान अपनी जमीन फ्री में नहीं देेंगे, उन्हें धमकाना बंद करो। जरूरत पड़ने पर हम भोपाल से दिल्ली तक आंदोलन करेंगे। इधर एसपी समीर सौरभ ने मामले की जांच की बात कही है। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।


खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Oct 2025 08:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / किसानों पर भड़का पुलिस अफसर, धमकाते हुए कहा-‘लाल-पीला कर दूंगा’

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

मुरैना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

शिक्षा के मंदिर को बना दिया मयखाना, क्लास रूम में ग्रामीण और हेड मास्टर शराब के साथ दिखे

Morena News
मुरैना

ट्रैक्टर के नीचे 2 घंटे दबा रहा युवक, बोला-पत्नी के करवाचौथ व्रत ने बचाया

Karwa Chauth miracle husband survives tractor accident mp news
मुरैना

एमपी में 20 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों धराया ‘बाबू’, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

मुरैना

मुरैना के ताल का पुरा में दीवार फोडकऱ 28 लाख की चोरी

मुरैना

मुरैना में बेल्ट से मारपीट का वीडियो वायरल, अपराध दर्ज

मुरैना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.