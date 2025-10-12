किसानों पर भड़का पुलिस अफसर, धमकाते हुए कहा-‘लाल-पीला कर दूंगा’

Morena- एमपी के एक पुलिस अफसर पर किसानों को धमकाने का गंभीर आरोप लगा है। मुरैना में ग्रीन फील्ड हाईवे का विरोध कर रहे किसानों ने बसैया के थाना प्रभारी अरुण कुशवाहा पर ये आरोप लगाया है। किसानों के अनुसार कुशवाहा ने उन्हें

रात में थाने बुलाया और धमकाते हुए कहा कि लाल पीले होकर घर जाओगे…। पता चला है कि थाना प्रभारी की किसानों को दी जा रही इस धमकी का किसी ने वीडियो बना लिया। अब एसपी ने मामले की जांच की बात कही है। इधर किसान नेताओं ने पुलिस अधिकारी की शिकायत कर दिल्ली तक आंदोलन की चेतावनी दी है।