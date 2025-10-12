किसानों पर भड़का पुलिस अफसर, धमकाते हुए कहा-‘लाल-पीला कर दूंगा’

Police officer lashes out at farmers in Morena in MP (फोटो सोर्स: पत्रिका)
Morena- एमपी के एक पुलिस अफसर पर किसानों को धमकाने का गंभीर आरोप लगा है। मुरैना में ग्रीन फील्ड हाईवे का विरोध कर रहे किसानों ने बसैया के थाना प्रभारी अरुण कुशवाहा पर ये आरोप लगाया है। किसानों के अनुसार कुशवाहा ने उन्हें
रात में थाने बुलाया और धमकाते हुए कहा कि लाल पीले होकर घर जाओगे…। पता चला है कि थाना प्रभारी की किसानों को दी जा रही इस धमकी का किसी ने वीडियो बना लिया। अब एसपी ने मामले की जांच की बात कही है। इधर किसान नेताओं ने पुलिस अधिकारी की शिकायत कर दिल्ली तक आंदोलन की चेतावनी दी है।
आगरा ग्वालियर ग्रीन फील्ड हाईवे निर्माण का मुरैना जिले के कई किसान विरोध कर रहे हैं। माता बसैया थाना क्षेत्र के सैकड़ों किसान अपनी जमीन बचाने के लिए शनिवार शाम इकठ्ठे होकर चर्चा कर रहे थे। थाना प्रभारी अरुण कुशवाहा तक यह सूचना पहुंची तो उन्होंने किसानों को थाने बुलाया।
इधर किसानों ने थाना जाने से इंकार कर दिया। इससे थाना प्रभारी गुस्सा उठा और रात में ही किसानों को धमकाकर थाने बुला लिया। किसानों को थाने में थाना प्रभारी अरुण कुशवाहा ने फटकार लगाना शुरु कर दिया। आरोप है कि थाना प्रभारी ने किसानों से कहा कि तमीज से पेश नहीं आए तो लाल-पीला कर दूंगा। इस घटनाक्रम का किसी ने वीडियो बना लिया।
संयुक्त किसान मोर्चा के नेता रामचित्र महाना ने थाना प्रभारी द्वारा किसानों को धमकाने पर गुस्सा जताया। उन्होंने कहा कि किसान अपनी जमीन फ्री में नहीं देेंगे, उन्हें धमकाना बंद करो। जरूरत पड़ने पर हम भोपाल से दिल्ली तक आंदोलन करेंगे। इधर एसपी समीर सौरभ ने मामले की जांच की बात कही है। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
मुरैना
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग