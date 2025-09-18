Patrika LogoSwitch to English

मुरैना

ट्रांसफर के बाद भी नहीं माने SDM, रातोंरात कर दिया 6 पटवारियों का तबादला

MP Transfer News: स्थानांतरण के आदेश के बावजूद सबलगढ़ एसडीएम अरविंद माहौर ने ऑफिस पहुंचकर रातोंरात छह पटवारियों की नई पोस्टिंग कर डाली। कलेक्टर के फैसले के बाद भी उनकी जिद खुलकर सामने आई।

मुरैना

Akash Dewani

Sep 18, 2025

Sabalgarh SDM Transferred Patwaris overnight before his mp transfer news
Sabalgarh SDM Transferred Patwaris overnight before his (फोटो- सोशल मीडिया)

Sabalgarh SDM Transferred Patwaris: विवाद में घिरे सबलगढ़ (मुरैना) एसडीएम अरविंद माहौर (SDM Arvind Mahor) का एक और कारनामा सामने आया है। कलेक्टर अंकित अस्थाना (Collector Ankit Asthana) के आदेश के बाद स्थानांतरित किए गए एसडीएम बजे अपने ऑफिस पहुंचे और उन्होंने आनन-फानन में 6 पटवारियो के ट्रांसफर कर दिए। जिनमें कुछ पटवारी ऐसे हैं, जिनके स्थानांतरण कुछ समय पहले ही कलेक्टर ने किए थे लेकिन वे अपनी मनचाही जगह पर जाना चाहते थे। (MP Transfer News)

सबलगढ़ एसडीएम कार्यालय मोरेना

उल्लेखनीय है कि हाथठेला लगाने वाले एक युवक के महिला परिजन के प्रताड़ित करने की शिकायत आने पर कलेक्टर अंकित अस्थाना ने मंगलवार की शाम 6 बजे उनका ट्रांसफर मुरैना कर दिया और उनकी जगह मेधा तिवारी को नया एसडीएम बनाने का आदेश जारी किया था। (MP Transfer News)

इन पटवारियों के किए स्थानांतरण

एसडीएम अरविंद माहौर ने हलका नंबर-54 सबलगढ़ में पदस्थ पटवारी राधा शर्मा को हलका नंबर-5 बाबड़ीपुरा, हलका नंबर-53 सुनहरा में पदस्थ अली हसन को हलका नंबर-34 रामपहाड़ी, पटवारी हरिओम मीणा को हलका नंबर-34 रामपहाड़ी से हटाकर हलका नंबर 53 सुनहरा, पटवारी मुकेश माथुर को हलका नंबर-27 जमुनीपुरा से हटाकर हलका नंबर 54 सबलगढ़, पटवारी सोनम कुशवाह को हलका नंबर-10 जाटौली से हटाकर हलका नंबर-66 बामसौली, प्रिंस गर्ग को हलका नंबर-बामसौली से हटाकर हलका नंबर-10 जाटौली में पदस्थ करने के आदेश जारी किए है। (MP Transfer News)

पटवारी माथुर को गृह तहसील में दिया हलका

सबलगढ़ के रामपहाड़ी हलके में पदस्थ पटवारी मुकेश माथुर को भी एसडीएम ने हलका नंबर-54 सबलगढ़ में पदस्थ करने के आदेश जारी कर दिए है। जबकि नियमानुसार पटवारी को उसकी गृह तहसील में पदस्थापना नहीं दी जा सकती। (MP Transfer News)

दो को छोड़कर बाकी सभी आदेश होंगे संशोधित- कलेक्टर

एसडीएम अरविंद माहौर ने रातोंरात जिन छह पटवारियों के ट्रांसफर किए हैं, उस सूची में शामिल 2 पटवारियों को छोड़कर सबके आदेश संशोधित कराने के लिए एसडीएम मेधा तिवारी से कहा है। 2 पटवारियों के ट्रांसफर हाईकोर्ट के आदेश के परिपालन में किए गए हैं। अंकित अस्थाना, कलेक्टर मुरैना

Published on:

18 Sept 2025 10:05 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / ट्रांसफर के बाद भी नहीं माने SDM, रातोंरात कर दिया 6 पटवारियों का तबादला

