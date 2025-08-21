Patrika LogoSwitch to English

मुरैना

रिश्ता तय होने से बौखलाया सनकी प्रेमी, लोडिंग वाहन से किशोरी को कुचला

MP News- एमपी में 16 वर्षीय किशोरी की दर्दनाक हत्या से सनसनी फैल गई। आरोपी युवक रिश्ता तय होने और फोन पर बात न करने से नाराज था, लोडिंग वाहन चढ़ाकर मौत दी।

मुरैना

Akash Dewani

Aug 21, 2025

teen girl crushed by loading vehicle marriage rejection morena mp news
teen girl crushed by loading vehicle marriage rejection morena (फोटो- Patrika.com)

teen girl crushed by loading vehicle: मध्य प्रदेश के मुरैना के कैलारस में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक लोडिंग वाहन चालक ने कथित तौर पर 16 वर्षीय किशोरी को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना मंगलवार शाम कुर्सेली गांव के पास हुई, जब किशोरी खेत पर चारा लेने जा रही थी। आरोपी मोनू जाटव पर किशोरी को परेशान करने और छेड़छाड़ करने का आरोप गया है। वह किशोरी का रिश्ता तय हो जाने से भी नाराज था। (MP News)

एक महीने से परेशान कर रहा था आरोपी- पिता

कैलारस थाना क्षेत्र के कुरौली गांव निवासी 16 वर्षीय किशोरी के पिता का आरोप है, गांव का ही मोनू जाटव पिछले एक माह से बेटी को परेशान कर रहा था। वह उससे रास्ते में छेड़छाड़ करता था। पूर्व में उसे समझाया गया तो वह लाठी लेकर मारने आ गया था। मंगलवार शाम को बेटी जब खेत पर चारा लेने जा रही थी तभी नहर के पास आरोपी मोनू जाटव ने लोडिंग वाहन उसके ऊपर चढ़ा दी। जिससे उसकी मौत हो गई। (MP News)

किशोरी को धमकाते ऑडियो वायरल

आरोपी का एक ओडियो वायरल हो रहा है, उसमें फोन पर बात नहीं करने पर वह किशोरी को मारने की धमकी दे रहा है। वह इस ऑडियो में किशोरी को गालियां दे रहा है। किशोरी फोन पर बात करने की आरोपी से मना कर रही है लेकिन वह अभद्र भाषा में धमका रहा है। पिता व मृतका की बहन का वीडियो वायरल हुआ है। जिसमें आरोपी पर वाहन से कुचलकर हत्या करने का आरोप लगाया गया है। मृतका के भाई ने बताया कि दोनों बहनों का रिश्ता तय हो गया था। आरोपी इसी बात से नाराज था। वाहन की टक्कर से छोटी बहन करीब 20 मीटर घिसटती चली गई। (MP News)

जांच कर रहे

कुर्रोली गांव के नहर के पास शाम को एक किशोरी को चारा लेने जाते समय लोडिंग वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मर्ग कायम कर मामले की जांच की जा रही है। परिजन के बयान और जांच के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। (MP News)

Published on:

21 Aug 2025 10:09 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / रिश्ता तय होने से बौखलाया सनकी प्रेमी, लोडिंग वाहन से किशोरी को कुचला

