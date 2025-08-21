रिश्ता तय होने से बौखलाया सनकी प्रेमी, लोडिंग वाहन से किशोरी को कुचला

आरोपी का एक ओडियो वायरल हो रहा है, उसमें फोन पर बात नहीं करने पर वह किशोरी को मारने की धमकी दे रहा है। वह इस ऑडियो में किशोरी को गालियां दे रहा है। किशोरी फोन पर बात करने की आरोपी से मना कर रही है लेकिन वह अभद्र भाषा में धमका रहा है। पिता व मृतका की बहन का वीडियो वायरल हुआ है। जिसमें आरोपी पर वाहन से कुचलकर हत्या करने का आरोप लगाया गया है। मृतका के भाई ने बताया कि दोनों बहनों का रिश्ता तय हो गया था। आरोपी इसी बात से नाराज था। वाहन की टक्कर से छोटी बहन करीब 20 मीटर घिसटती चली गई। (MP News)