युवक की मौत के विरोध में साढ़े चार घंटे तक हाईवे जाम, बंद रहे बाजार



जानकारी के अनुसार भीमसेन उर्फ बंटी (35) पुत्र श्रीचंद तोमर निवासी अंबाह रोड पोरसा की मामूली विवाद को लेकर शनि तोमर, गोलू तोमर ने 12 सितंबर को नागाजी पेट्रोल पंप के पास मारपीट की। इस दौरान उसको जमीन पर भी पटका, इसलिए भीमसेन गंभीर रूप से घायल हो गया। उसको उपचार के लिए पोरसा से जिला अस्पताल रेफर किया। यहां से परिजन उसको जयपुर एसएमएस हॉस्पीटल ले गए। उपचार के दौरान तीन अक्टूबर की शाम उसकी मौत हो गई। रात को बॉडी पोरसा आ गई थी। शनिवार की सुबह सात बजे आक्रोशित लोगों ने पचपेड़ा पोरसा में नेशनल हाईवे जाम कर दिया। आक्रोश को देखते हुए बाजार भी बंद रहा। सूचना मिलने पर एसडीएम रामनिवास सिकरवार, एसडीओपी रवि भदौरिया मौके पर पहुंचे और पीडि़त पक्ष की मांग सुनी और आश्वासन दिया, उसके बाद 11:30 बजे जाम खुल सका।