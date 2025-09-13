Patrika LogoSwitch to English

एमपी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम से भगाया, केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बाहर निकालकर लगवाया गेट

Jyotiraditya Scindia- मध्यप्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं को एक कार्यक्रम से भगाया गया। प्रदेश के मुरैना में यह घटना घटी।

मुरैना

deepak deewan

Sep 13, 2025

Union Minister Scindia takes out BJP workers in Morena
Union Minister Scindia takes out BJP workers in Morena

Jyotiraditya Scindia- मध्यप्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं को एक कार्यक्रम से भगाया गया। प्रदेश के मुरैना में यह घटना घटी। यहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पासपोर्ट सेवा केंद्र का शिलान्यास करने आए थे। कार्यक्रम स्थल पर जगह कम थी जबकि कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ गई। पुलिस उन्हें समझाइश दे रही थी लेकिन समर्थक अंदर घुसने के लिए अड़े थे। ऐसे में दिक्कत होते देख स्वयं ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे आए और कार्यकर्ताओं को गेट से बाहर निकाला। बाद में वे प्रधानमंत्री सुकन्या योजना कार्यक्रम में भी शामिल हुए। प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा और कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना भी यहां उपस्थित थे।

मुरैना डाकघर परिसर में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र भवन का भूमिपूजन और शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां आए तो कार्यकर्ताओं की भीड़ भी बढ़ गई। परिसर में जगह काफी कम थी जिससे दिक्कत आने लगी। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को अंदर जाने से रोकने की कोशिश की।

कार्यकर्ताओं को बाहर भगाकर गेट लगवाया

इधर कार्यकर्ता अड़े हुए थे। इसपर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया स्वयं आगे आए और पुलिस की सहायता करते हुए कार्यकर्ताओं को बाहर भगाकर गेट लगवाया।

पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास करने के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जीवाजी गंज पहुंचे। यहां उन्होंने टाउन हॉल में आयोजित प्रधानमंत्री सुकन्या योजना कार्यक्रम में शिरकत की।

13 Sept 2025 06:25 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / एमपी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम से भगाया, केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बाहर निकालकर लगवाया गेट

