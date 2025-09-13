एमपी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम से भगाया, केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बाहर निकालकर लगवाया गेट

Jyotiraditya Scindia- मध्यप्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं को एक कार्यक्रम से भगाया गया। प्रदेश के मुरैना में यह घटना घटी। यहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पासपोर्ट सेवा केंद्र का शिलान्यास करने आए थे। कार्यक्रम स्थल पर जगह कम थी जबकि कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ गई। पुलिस उन्हें समझाइश दे रही थी लेकिन समर्थक अंदर घुसने के लिए अड़े थे। ऐसे में दिक्कत होते देख स्वयं ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे आए और कार्यकर्ताओं को गेट से बाहर निकाला। बाद में वे प्रधानमंत्री सुकन्या योजना कार्यक्रम में भी शामिल हुए। प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा और कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना भी यहां उपस्थित थे।