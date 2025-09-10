Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुंबई

खुशखबरी! 5.3 km लंबाई, 5 स्टेशन… मुंबई में नई मेट्रो सेवा इसी महीने हो सकती है शुरू, जानें डिटेल्स

Mumbai Metro Update: मुंबई के डीएन नगर से मंडाले तक मेट्रो लाइन 2बी 23.6 किमी लंबी एलिवेटेड कॉरिडोर है, जिसमें 20 स्टेशन शामिल हैं।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 10, 2025

Mumbai Metro News
Mumbai Metro Line 2B Update (File Photo/FB)

Mumbai Metro Line 2B: मुंबईवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लंबे इंतजार के बाद डीएन नगर से मंडाले तक की बहुप्रतीक्षित मुंबई मेट्रो 2बी परियोजना का पहला चरण इसी महीने यात्रियों के लिए शुरू हो सकता है। फिलहाल मंडाले से चेंबूर (डायमंड गार्डन) तक की लाइन तैयार हो चुकी है और आज (10 सितंबर) से इस रूट पर कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी (CMRS) की टीम जांच-पड़ताल शुरू कर सकती है। जैसे ही सीएमआरएस से सुरक्षा प्रमाणपत्र मिल जाएगा, यह रूट यात्रियों के लिए शुरू कर दिया जाएगा।

मेट्रो-2बी कॉरिडोर (Mumbai Metro Line 2B Update) की कुल लंबाई 23.643 किलोमीटर है और इसमें 20 स्टेशन शामिल हैं। हालांकि, पहले चरण में 5.3 किलोमीटर लंबे रूट पर सेवाएं शुरू होंगी। इस चरण में मंडाले, मानखुर्द, बीएसएनएल, शिवाजी चौक और डायमंड गार्डन स्टेशन शामिल हैं। इस परियोजना पर करीब 10,986 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

दरअसल, यह परियोजना काफी समय से अटकी पड़ी है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) की प्लान के मुताबिक, मेट्रो-2बी का काम अक्टूबर 2022 तक पूरा होना था। लेकिन ठेकेदारों द्वारा समय पर काम न करने के कारण एमएमआरडीए को तीन अलग-अलग पैकेज में ठेकेदार बदलने पड़े। इसी कारण परियोजना में तीन साल की देरी हो गई।

ये भी पढ़ें

खुशखबरी: 69 km लंबे पनवेल-बोरीवली-वसई रेल कॉरिडोर को हरी झंडी, 12710 करोड़ होंगे खर्च, जानें प्लान
मुंबई
Mumbai Railway Project

अब जबकि पहले चरण का काम पूरा हो चुका है और अंतिम सुरक्षा जांच जारी है, मुंबईकरों को जल्द ही इस नए रूट पर सफर करने का मौका मिलेगा। इससे न केवल उपनगर में यातायात का दबाव कम होगा बल्कि पूर्वी उपनगर से पश्चिमी हिस्से तक यात्रियों की यात्रा और भी आसान और तेज हो जाएगी।

मुंबई मेट्रो लाइन 2बी का रूट

मुंबई मेट्रो लाइन 2-ए मुंबई में दहिसर को डीएन नगर से जोड़ेगी। जबकि मेट्रो लाइन 2-बी डीएन नगर से आगे बांद्रा होते हुए मनखुर्द जाएगी। मेट्रो लाइन 2-बी में ये स्टेशन पड़ेंगे- ESIC नगर, प्रेम नगर, इंदिरा नगर, नानावटी अस्पताल, खीरा नगर, सरस्वत नगर, नेशनल कॉलेज, बांद्रा मेट्रो, इनकम टैक्स कार्यालय, आईएलएफएस, एमटीएनएल मेट्रो, एसजी बर्वे मार्ग, कुर्ला (पूर्व), पूर्वी द्रुतगामी मार्ग (EEH), चेंबूर, डायमंड गार्डन, शिवाजी चौक, बीएसएनएल मेट्रो, मानखुर्द, मंडाले मेट्रो।

यह (मेट्रो लाइन 2B) मौजूदा पश्चिमी एक्सप्रेस राजमार्ग, पूर्वी एक्सप्रेस राजमार्ग, पश्चिमी रेलवे, मध्य रेलवे, मोनो रेल, मेट्रो लाइन 1 (घाटकोपर से वर्सोवा) और मेट्रो लाइन 2ए (दहिसर से डीएन नगर), मेट्रो लाइन 4 (वडाला से कासरवडावली) और मेट्रो लाइन 3 (कोलाबा से एसईईपीजेड) के बीच इंटरकनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इसके शुरू होने से वर्तमान यात्रा समय में 50% से 75% तक की कमी आएगी।

खबर शेयर करें:

Updated on:

10 Sept 2025 06:11 pm

Published on:

10 Sept 2025 06:10 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / खुशखबरी! 5.3 km लंबाई, 5 स्टेशन… मुंबई में नई मेट्रो सेवा इसी महीने हो सकती है शुरू, जानें डिटेल्स

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.