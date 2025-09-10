खुशखबरी! 5.3 km लंबाई, 5 स्टेशन… मुंबई में नई मेट्रो सेवा इसी महीने हो सकती है शुरू, जानें डिटेल्स

Mumbai Metro Line 2B: मुंबईवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लंबे इंतजार के बाद डीएन नगर से मंडाले तक की बहुप्रतीक्षित मुंबई मेट्रो 2बी परियोजना का पहला चरण इसी महीने यात्रियों के लिए शुरू हो सकता है। फिलहाल मंडाले से चेंबूर (डायमंड गार्डन) तक की लाइन तैयार हो चुकी है और आज (10 सितंबर) से इस रूट पर कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी (CMRS) की टीम जांच-पड़ताल शुरू कर सकती है। जैसे ही सीएमआरएस से सुरक्षा प्रमाणपत्र मिल जाएगा, यह रूट यात्रियों के लिए शुरू कर दिया जाएगा।
मेट्रो-2बी कॉरिडोर (Mumbai Metro Line 2B Update) की कुल लंबाई 23.643 किलोमीटर है और इसमें 20 स्टेशन शामिल हैं। हालांकि, पहले चरण में 5.3 किलोमीटर लंबे रूट पर सेवाएं शुरू होंगी। इस चरण में मंडाले, मानखुर्द, बीएसएनएल, शिवाजी चौक और डायमंड गार्डन स्टेशन शामिल हैं। इस परियोजना पर करीब 10,986 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
दरअसल, यह परियोजना काफी समय से अटकी पड़ी है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) की प्लान के मुताबिक, मेट्रो-2बी का काम अक्टूबर 2022 तक पूरा होना था। लेकिन ठेकेदारों द्वारा समय पर काम न करने के कारण एमएमआरडीए को तीन अलग-अलग पैकेज में ठेकेदार बदलने पड़े। इसी कारण परियोजना में तीन साल की देरी हो गई।
अब जबकि पहले चरण का काम पूरा हो चुका है और अंतिम सुरक्षा जांच जारी है, मुंबईकरों को जल्द ही इस नए रूट पर सफर करने का मौका मिलेगा। इससे न केवल उपनगर में यातायात का दबाव कम होगा बल्कि पूर्वी उपनगर से पश्चिमी हिस्से तक यात्रियों की यात्रा और भी आसान और तेज हो जाएगी।
मुंबई मेट्रो लाइन 2-ए मुंबई में दहिसर को डीएन नगर से जोड़ेगी। जबकि मेट्रो लाइन 2-बी डीएन नगर से आगे बांद्रा होते हुए मनखुर्द जाएगी। मेट्रो लाइन 2-बी में ये स्टेशन पड़ेंगे- ESIC नगर, प्रेम नगर, इंदिरा नगर, नानावटी अस्पताल, खीरा नगर, सरस्वत नगर, नेशनल कॉलेज, बांद्रा मेट्रो, इनकम टैक्स कार्यालय, आईएलएफएस, एमटीएनएल मेट्रो, एसजी बर्वे मार्ग, कुर्ला (पूर्व), पूर्वी द्रुतगामी मार्ग (EEH), चेंबूर, डायमंड गार्डन, शिवाजी चौक, बीएसएनएल मेट्रो, मानखुर्द, मंडाले मेट्रो।
यह (मेट्रो लाइन 2B) मौजूदा पश्चिमी एक्सप्रेस राजमार्ग, पूर्वी एक्सप्रेस राजमार्ग, पश्चिमी रेलवे, मध्य रेलवे, मोनो रेल, मेट्रो लाइन 1 (घाटकोपर से वर्सोवा) और मेट्रो लाइन 2ए (दहिसर से डीएन नगर), मेट्रो लाइन 4 (वडाला से कासरवडावली) और मेट्रो लाइन 3 (कोलाबा से एसईईपीजेड) के बीच इंटरकनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इसके शुरू होने से वर्तमान यात्रा समय में 50% से 75% तक की कमी आएगी।