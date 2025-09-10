खुशखबरी! 5.3 km लंबाई, 5 स्टेशन… मुंबई में नई मेट्रो सेवा इसी महीने हो सकती है शुरू, जानें डिटेल्स

Mumbai Metro Line 2B: मुंबईवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लंबे इंतजार के बाद डीएन नगर से मंडाले तक की बहुप्रतीक्षित मुंबई मेट्रो 2बी परियोजना का पहला चरण इसी महीने यात्रियों के लिए शुरू हो सकता है। फिलहाल मंडाले से चेंबूर (डायमंड गार्डन) तक की लाइन तैयार हो चुकी है और आज (10 सितंबर) से इस रूट पर कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी (CMRS) की टीम जांच-पड़ताल शुरू कर सकती है। जैसे ही सीएमआरएस से सुरक्षा प्रमाणपत्र मिल जाएगा, यह रूट यात्रियों के लिए शुरू कर दिया जाएगा।