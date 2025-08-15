मुंबई में कहीं भी पहुंचने में लगेंगे सिर्फ 59 मिनट, मुख्यमंत्री फडणवीस ने दी खुशखबरी, क्या है प्लान?

मुंबई को जल्द ही यातायात जाम से बड़ी राहत मिलने वाली है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कहा कि कुछ वर्ष पहले ‘मुंबई विदिन 59 मिनट्स’ (Mumbai Within 59 Minutes) का सपना देखा था, अब वह जल्द पूरा होने जा रहा है।” उन्होंने बताया कि मेट्रो नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है और हर साल कम से कम 50 किलोमीटर नया मेट्रो मार्ग तैयार हो रहा है। इसके साथ ही सड़क ढांचा भी मजबूत हो रहा है, जिससे मुंबईकरों का सफर आसान और ट्रैफिक मुक्त होगा।