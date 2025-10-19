मुंबई में दिवाली से पहले 700 किलो गोमांस बरामद, ट्रक जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार

मुंबई में गोमांस बरामद (AI Generated Image)
मुंबई (Mumbai News) के दादर इलाके (Dadar) में रविवार सुबह पुलिस ने एक ट्रक से करीब 700 किलो गोवंश मांस (Beef) बरामद किया। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने ट्रक जब्त कर लिया और उसके चालक को गिरफ्तार कर लिया।
मुंबई की भोईवाड़ा पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान जावेद नासिर खान (34) के रूप में हुई है। ट्रक की तलाशी के दौरान पुलिस को बड़ी मात्रा में गोमांस मिला। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि यह मांस शहर के बाहर से लाया गया था और मुंबई के विभिन्न हिस्सों में सप्लाई किया जाना था।
अधिकारियों की सलाह के अनुसार पंचनामा बनाकर माल जब्त किया गया। इस मामले में भोईवाड़ा पुलिस ने महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस अन्य दो फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है, जो इस तस्करी से जुड़े बताये जा रहे है। पुलिस मामले में विस्तृत जांच कर रही है।
भोईवाड़ा पुलिस ने बताया कि ट्रक चालक से पूछताछ जारी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में गोमांस कहां से लाया गया और इसे कहां भेजा जा रहा था। इस घटना के बाद दादर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी गई है।
पिछले हफ्ते यवतमाल जिले के महागांव पुलिस थाने के अंतर्गत गोमांस की तस्करी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने 14 अक्टूबर को पेढ़ी-पोखरी रोड पर छापामारी की। जांच के दौरान शेख अकील शेख मिरांजी (43) के चारपहिया वाहन को रोका गया। तलाशी में वाहन से 110 किलो गोवंश मांस बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग 27 हजार रुपये बताई गई है। आरोपी शेख को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया है।
