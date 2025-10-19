मुंबई में दिवाली से पहले 700 किलो गोमांस बरामद, ट्रक जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार

पिछले हफ्ते यवतमाल जिले के महागांव पुलिस थाने के अंतर्गत गोमांस की तस्करी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने 14 अक्टूबर को पेढ़ी-पोखरी रोड पर छापामारी की। जांच के दौरान शेख अकील शेख मिरांजी (43) के चारपहिया वाहन को रोका गया। तलाशी में वाहन से 110 किलो गोवंश मांस बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग 27 हजार रुपये बताई गई है। आरोपी शेख को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया है।