CEC Protest: आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे समेत 25 लोगों पर FIR, दादर में प्रदर्शन के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन

Mumbai CEC Protest: महाराष्ट्र में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के बीच मुंबई पुलिस ने शिवसेना (UBT) नेता और विधायक आदित्य ठाकरे तथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के नेता अमित ठाकरे समेत 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई रविवार को दादर के शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन के बाहर हुए प्रदर्शन के सिलसिले में की गई है। पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर गैरकानूनी जमावड़े और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया गया। इस दौरान ठाकरे भाइयों ने गाड़ी पर चढ़कर समर्थकों को संबोधित किया। दोनों भाइयों ने पुलिस वाहन को रोकने के साथ ही हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों की रिहाई की मांग को लेकर आक्रामक तेवर दिखाए।