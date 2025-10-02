मराठी की क्या जरूरत… मैं दबाव में नहीं बोलूंगा, अबू आजमी के बयान पर मनसे भड़की, दी चेतावनी

अबू आजमी के बयान से गरमाया भाषा विवाद (Photo: IANS)
समाजवादी पार्टी (सपा) की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष अबू आजमी के मराठी भाषा संबंधी बयान से नया विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि उन्होंने मुंबई के पास भिवंडी शहर में मराठी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इस बयान के बाद राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने उन्हें कड़ी चेतावनी दी, जबकि भाजपा ने भी उनकी तीखी आलोचना की है।
अखिलेश यादव की पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आजमी कल्याण रोड चौड़ीकरण विवाद पर स्थानीय पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस दौरान जब उनसे मराठी में भी जवाब देने की मांग की गई तो अबू आजमी ने साफ मना कर दिया और केवल हिंदी में प्रतिक्रिया दी।
इस दौरान सपा विधायक अबू आजमी ने सवाल उठाया कि भिवंडी में मराठी बोलने की जरूरत क्या है, यहां रह रहे उत्तर प्रदेश के लोगों को यह भाषा कैसे समझेगी? उन्होंने कहा, “यह भिवंडी है, यहां मराठी बोलने की क्या जरूरत है?”
बाद में अपने बयान पर सफाई देते हुए अबू आजमी ने कहा, "मराठी पूरे देश में नहीं बोली जाती। मेरा संदेश सभी तक पहुंचना चाहिए। मुझे मराठी से कोई नफरत नहीं है, लेकिन मैं किसी के दबाव में इसे नहीं सीखूंगा। मैं अपनी मर्जी से महाराष्ट्र में रहता हूं और मराठी भाषा का सम्मान करता हूं। साल 2009 में मेरे साथ इसी बात को लेकर अभद्रता की गई थी। मैं किसी के दबाव में नहीं बोलूंगा।"
उन्होंने आगे कहा कि मैं यह जरूर बताना चाहता हूं कि मैं बीते कुछ महीनों से मराठी भाषा सीखने का काम कर रहा हूं और उसमें काफी हद तक सफल भी रहा हूं। मैं मराठी भाषा इसलिए सीख रहा हूं, क्योंकि इस भाषा से लगाव है। यह व्यक्तिगत पसंद का मामला है और इसे सियासी रंग देना ठीक नहीं।
मनसे के मुंबई शहर अध्यक्ष संदीप देशपांडे ने अबू आजमी के बयान की निंदा करते हुए कहा, "अबू आजमी का दिमाग खराब हो गया है। सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए वे ऐसे बयान दे रहे हैं।" वहीं मनसे के ठाणे जिला अध्यक्ष परेश चौधरी ने सपा नेता को चेतावनी देते हुए कहा, "अगर उन्हें मराठी पर शर्म आती है, तो हम उन्हें मनसे स्टाइल में जवाब देंगे।“
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इसे मराठी अस्मिता का अपमान बताया है। भाजपा नेता और मंत्री आशीष शेलार ने अबू आजमी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "भिवंडी हो, गोवंडी हो या चंडी हो, महाराष्ट्र में मराठी बोलना ही पड़ेगा।"
