मराठी की क्या जरूरत… मैं दबाव में नहीं बोलूंगा, अबू आजमी के बयान पर मनसे भड़की, दी चेतावनी

बाद में अपने बयान पर सफाई देते हुए अबू आजमी ने कहा, "मराठी पूरे देश में नहीं बोली जाती। मेरा संदेश सभी तक पहुंचना चाहिए। मुझे मराठी से कोई नफरत नहीं है, लेकिन मैं किसी के दबाव में इसे नहीं सीखूंगा। मैं अपनी मर्जी से महाराष्ट्र में रहता हूं और मराठी भाषा का सम्मान करता हूं। साल 2009 में मेरे साथ इसी बात को लेकर अभद्रता की गई थी। मैं किसी के दबाव में नहीं बोलूंगा।"