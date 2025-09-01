अभिनेत्री की कार पर हमला, महिला पत्रकारों से बदसलूकी… मराठा आंदोलन के नाम पर गुंडागर्दी, कानून व्यवस्था पर उठे सवाल

अभिनेत्री सुमोना ने आगे लिखा कि सड़कें गंदगी से पटी थीं और प्रदर्शनकारी सड़कों व फुटपाथों पर खाना बनाने से लेकर वीडियो कॉल, रील शूटिंग और नहाने तक सब कुछ कर रहे थे। यह सब नागरिक शिष्टाचार का मजाक उड़ाने जैसा लग रहा था। उन्होंने लिखा, "कानून व्यवस्था का कोई नामोनिशान नहीं था। मैं, अपनी कार में, दिनदहाड़े, साउथ मुंबई की सड़कों पर खुद को असुरक्षित महसूस कर रही थी। और सड़कें? केले के छिलकों, प्लास्टिक की बोतलों और गंदगी से भरी पड़ी थीं। फुटपाथ पूरी तरह उनके कब्जे में थे। प्रदर्शनकारी वहीं खाना खा रहे थे, सो रहे थे, नहा रहे थे, खाना बना रहे थे, पेशाब-थूकना सब कर रहे थे, वीडियो कॉल कर रहे थे, रील बना रहे थे और मुंबई दर्शन कर रहे थे, यह सब कुछ प्रदर्शन के नाम पर हो रहा। यह नागरिक शिष्टाचार का खुला मजाक था।"