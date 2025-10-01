आदित्य बिड़ला ग्रुप के पूर्व MD से 70 लाख की ठगी, पहलगाम आतंकी हमले में फंसाने की दी थी धमकी

इस धमकी और झूठे आरोपों से घबराकर वरिष्ठ नागरिक ने ठगों को अपनी निजी और वित्तीय जानकारी दे दी। ठगों ने उनसे बैंक खातों, फिक्स्ड डिपॉजिट, स्टॉक्स और यहां तक कि उनकी पत्नी की जानकारी तक हासिल कर ली। इसके बाद आरबीआई के फर्जी नियमों का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें यह साबित करना होगा कि उनका पैसा काला धन नहीं है। इसी बहाने तीन अलग-अलग खातों में 70 लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए। ठगों ने व्हाट्सऐप पर नकली आरबीआई पावती भी भेजी, ताकि पीड़ित को भरोसा हो जाए।