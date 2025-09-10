लालबागचा राजा मंडल के बाद अब पुलिस आक्रामक, रील बनाने वाले फोटोग्राफर पर केस दर्ज

Lalbaugcha Raja 2025: मुंबई का प्रसिद्ध लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल इस बार शुरुआत से ही विवादों से घिरा रहा। पहले ही दिन से मंडल पर आरोप लगा कि आम भक्तों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जबकि वीआईपी मेहमानों को विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। मंडल के कार्यकर्ताओं पर आम श्रद्धालुओं से बदसलूकी करने के भी आरोप लगे। इसके बाद समुद्र में हाई-टाइड (High Tide) की वजह से 'लालबागचा राजा' यानी 'लालबाग के राजा' के विसर्जन में देरी हुई। इस पूरे प्रकरण ने सोशल मीडिया पर जोर पकड़ लिया और मंडल की आलोचना हुई। विसर्जन से पहले लालबागचा राजा के शोभायात्रा में उद्योगपति अनंत अंबानी भी पहुंचे थे।