इच्छामृत्यु के लिए 75 आवेदक, हरीश राणा केस के बाद बढ़ा रुझान… BMC के सामने आई नई चुनौती

एक साथ इच्छामृत्यु के लिए आए आवेदकों के मामले को लेकर मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने बताया है कि बीएमसी की भूमिका केवल इच्छामृत्यु से जुड़े आवेदनों को सुरक्षित रखने तक सीमित है। उन्होंने कहा कि यदि कोई मरीज इस संबंध में आवेदन देता है, नगर का काम केवल उसे संभाल कर रखना होता है, लेकिन उसे लागू करने के अधिकार नहीं होता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस तरह के निर्णय का अधिकार परिवार और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही तय होता है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा निष्क्रिय इच्छामृत्यु को कानूनी मान्यता दिए जाने के बाद बीएमसी ने प्रत्येक वार्ड में मेडिकल अधिकारियों को ‘लिविंग विल’ से जुड़े दस्तावेजों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी है। इच्छुक व्यक्ति को नोटरीकृत प्रारूप में ‘लिविंग विल’ तैयार कर अपने संबंधित वार्ड कार्यालय में जमा करना होता है, जहां इसे आधिकारिक रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है।